Tram, Mazzanti: "Arriva il finanziamento per la linea verde" - VIDEO

Dopo il via libera alla linea rossa del tram a bologna, per il quale è in corso il bando di gara per aggiudicare l'appalto, sarebbe in arrivo dal ministero anche il responso sul finanziamento chiesto per la linea verde. Intanto, è "quasi pronto" anche il progetto per il ramo blu, sempre da spedire a Roma, e si apre la partita per la linea successiva.

Sparge ottimismo Claudio Mazzanti, assessore uscente alla Mobilità del Comune di Bologna, ricandidato nella lista pd alle amministrative, questa mattina ai giardini margherita per inaugurare la nuova edizione dell'ev show, la fiera della mobilità elettrica. Dal ministero, elenca mazzanti, "hanno finanziato la linea rossa, stanno per finanziare la linea verde e ci hanno dato i soldi al 100% per progettare le altre due linee: quella di Casalecchio, che è quasi pronta, e quella che va verso la zona savena-san vitale".

Da Roma sono arrivati infatti "altri 1,8 milioni di euro per la progettazione della linea per Casalecchio", spiega mazzanti, su cui il Comune aveva già ottenuto "un precedente finanziamento da 4,5 milioni". Con queste ulteriori risorse, dunque, Palazzo d'Accursio potrà "affinare il progetto preliminare" in fase di chiusura (dovrà essere presentato a breve per la richiesta di finanziamento dell'opera) ma anche aprire le altre progettazioni. "abbiamo una forte concorrenza da parte delle altre città - sottolinea l'assessore - ma noi siamo partiti prima e il ministero ha riconosciuto il nostro lavoro".

Per la linea verde, in particolare, "aspettiamo una risposta a brevissimo, ormai ci siamo. Al ministero sono piaciute le soluzioni d'avanguardia che abbiamo previsto nel progetto". A gennaio, Palazzo d'Accursio aveva inviato al ministero dei Trasporti l'istanza di finanziamento da 222 milioni di euro per la seconda linea, pensata per collegare il centro città con corticella e Castel maggiore.

Nel frattempo, ci tiene ad aggiungere Mazzanti, prosegue il lavoro di elettrificazione delle linee degli autobus in città. "Tper ha un piano che prevede la partenza di quattro linee completamente elettrificate - ricorda l'assessore - inoltre hanno due progetti, che sono in fase di concessione e realizzazione, per cui i loro depositi avranno tutte le coperture con pannelli fotovoltaici. Diventeranno una delle più grosse centrali di produzione di energia elettrica". (Dire)