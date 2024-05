Tram, posata la prima rotaia della linea rossa. Fine lavori entro l'estate | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Oggi è stata posata la prima rotaia del tram della linea rossa, quella che collegherà Borgo Panigale con Fiera e Caab. Un gesto simbolico (come la posa della prima pietra) da parte dell'amministrazione, che ha dato appuntamento ai cantieri di viale della Fiera, all’altezza della rotonda Leone Pancaldi. "Siamo contenti perché questo momento significa vedere l'inizio della fase conclusiva di questo tratto. La linea rossa verrà conclusa entro l'estate e grazie anche alle persone che stanno lavorando a questo cantiere, il crono-programma verrà rispettato" ha detto il sindaco di Bologna Matteo Lepore, accompagnato dall'assessora alla mobilità Valentina Orioli. Ad attenderlo anche una piccola delegazione di ambientalisti con cartelli contrari al progetto delle scuole Besta: con loro c'è stata una stretta di mano, forse in segno di un dialogo che resta aperto nonostante la mancata soddisfazione del comitato dopo l'ultimo incontro a Palazzo D'Accursio.

Linea rossa del tram: il progetto

La Linea Rossa del tram, finanziata in parte grazie ai soldi del PNRR, costerà circa 340 milioni. La gara d’appalto è stata vinta dalla cordata CMB, Alstom e Amplia Infrastructures e i lavori dovranno forzatamente terminare entro il giugno del 2026 proprio a causa dei fondi ‘a scadenza’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Presentata in un lungo incontro con la stampa che si è tenuto a Teatri di Vita, a Borgo Panigale, la nuova Linea Rossa del tram si estenderà da est a ovest e toccherà quattro quartieri della città di Bologna. Il primo capolinea è il Terminal Emilio Lepido a Borgo Panigale; il secondo è il Michelino, in zona Fiera, e l’ultimo è quello del CAAB, alla Facoltà di Agraria del Pilastro. Per l’80%, il tracciato della tramvia sarà ad utilizzo esclusivo e riservato al tram, di cui il 90% fuori dal centro storico, dove ovviamente il traffico è più intenso. Con i cantieri, verranno risanati e riqualificati 18 chilometri di nuove strade, con nuova pavimentazione, nuova illuminazione e nuovi sottoservizi.

LINEA ROSSA: Terminal Emilio Lepido–Capolinea Nord Michelino–Facoltà di Agraria/CAAB

Perché la Linea Rossa è quella che si fa per prima

La scelta della Linea Rossa come prima linea tranviaria da sviluppare risponde a diversi criteri, così come spiega Palazzo d'Accursio: 1. Coerenza con la pianificazione urbanistica comunale e con le previsioni di sviluppo urbano di Bologna: la linea, infatti, mette in connessione i principali poli di interesse di livello comunale e sovra comunale, tra cui l’Ospedale Maggiore, la zona del centro storico, la Stazione di Bologna Centrale, la Fiera e la Regione, la Facoltà di Agraria e la zona di F.I.CO e del CAAB. La linea collega inoltre aree su cui sono previsti nuovi insediamenti urbanistici e nuclei residenziali molto importanti come Borgo Panigale, Santa Viola, la Bolognina, San Donato e il Pilastro, garantendo quindi agli stessi un’accessibilità sostenibile e di qualità; 2. Dall’esame dei carichi complessivi stimati dal PUMS si evince che si tratta della linea per la quale è prevista la maggiore domanda di trasporto, proprio in ragione degli importanti attrattori serviti dalla stessa e dalla significativa quota di popolazione servita; questo, pertanto, giustifica l’adozione della tecnologia tranviaria e assicura un’elevata redditività economico-sociale e la sostenibilità tecnico-economica dell’intervento, contribuendo agli obiettivi indicati dal PUMS in modo significativo; 3. Dal tracciato della Linea Rossa si sviluppa in coerenza con i progetti di altri sistemi di trasporto pubblico a impianti fissi già realizzati o finanziati e pertanto risulta pienamente integrato con la programmazione del sistema di trasporto pubblico di Bologna.

