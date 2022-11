"Giù le mani dal tram"

Un sistema di mobilità pubblica basato sulle linee di tram e sull'Sfm costituisce "l'unica valida alternativa sia al Passante di nuova generazione sia alle altrettanto insostenibili proposte del Passante nord o del Passante Sud".

Per questo Legambiente considera "sconcertanti le dichiarazioni del neo-viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibile Galeazzo Bignami, che definisce il progetto del tram a Bologna 'un’opera dannosa'" e chiede "che a valle dell’incontro tra il Sindaco di Bologna ed il neo viceministro alle Infrastrutture Bignami venga confermata l’unica scelta infrastrutturale strategica in tema di mobilità sostenibile assunta dall’Amministrazione, quella del Tram, e che vengano abbandonate le strumentalizzazioni politiche fatte sulla pelle dei cittadini".

Non usa mezze parole la sezione bolognese della formazione ambientalista che condanna fermamente il dibattito di revisione nato attorno ai progetti delle quattro linee di tram urbano, ripensamenti che hanno visto più volte protagonisti anche alcuni tra residenti e commercianti tra Borgo Panigale e la Bolognina.

Ma ce n'è anche per COmune e Regione. Bologna -attacca Legambiente- è una città che "rischia di rimanere schiacciata sotto al peso delle automobili private", privilegiate "dall’inutile e dannoso ampliamento del sistema autostrada-tangenziale che l’amministrazione bolognese sta ciecamente supportando”.

"Il tram è il sistema più efficente e meno inquinante"

Il tram, rincara la dose Legambiente è seconod numerosi studi "il sistema di trasporto collettivo ad elevata capacità più efficiente sul piano energetico, più performante come tempi di spostamento e più conveniente per costo di utilizzo che città delle dimensioni e del numero di abitanti di Bologna possano adottare: enormemente meno inquinante del bus, aspetto di non poco conto in una delle aree più inquinate d’Europa, con capacità di trasportare un numero di passeggeri per ciascun mezzo almeno doppio dei filobus, e non ultimo di gran lunga meno impattante dei veicoli su gomma in termini di vibrazioni sulle strutture degli edifici del centro storico medioevale più vasto d’Europa".

In altre parole il rpogetto tram a Bologna rappresenta "una possibilità concreta di dare finalmente una svolta ad un sistema di trasporto pubblico cittadino rimasto sostanzialmente immutato da oltre 50 anni" e di conseguenza la messa in discussione del progetto iniziata dal Governo neo-eletto per gli ambientalisti "rischia di aggravare un contesto urbano già afflitto da numerosi ritardi" in una delle aree più inquinate d'europa come la pianura padana.