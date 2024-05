Tram in via Riva di Reno: affitti disdetti per aumentare i canoni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Se alcune previsioni, arrivate specialmente dall’opposizione, prevedevano una riduzione dei prezzi, ad oggi il valore degli immobili di via Riva di Reno gode di ottima salute. Troppa, forse. I cantieri del tram e le opere di riqualificazione dell’intera area sembrano aver alzato i prezzi di mercato delle case, tanto che alcuni proprietari starebbero disdicendo i contratti di affitto in essere per affittarli nuovamente ma a canoni più alti.

A lanciare l’allarme è Michele Campaniello, capogruppo in Consiglio comunale del Partito Democratico, durante la sessione odierna della commissione lavori pubblici.

"C'è una problematica che mi è stata rappresentata nei giorni scorsi che mi spaventa e va in controtendenza rispetto alle questioni messe sul piatto da chi è contrario a lavori e paventava un deprezzamento degli immobili", dice Campaniello. "Pare che alcuni proprietari di immobili abbiamo cominciato a risolvere i contratti di affitto perché con la valorizzazione che si avrà su questo comparto tendono a voler aumentare canoni di affitto", riferisce il consigliere comunale.

"E' una problematica su cui l'amministrazione può fare poco – continua –, trattandosi di rapporti tra privati, ma dovremmo tenere il tema al centro del dibattito pubblico per evitare che ciò si concretizzi in numeri significativi, perché sarebbe una beffa sui temi dell'abitare a Bologna, rispetto ai quali l'amministrazione sta facendo un fortissimo investimento", ammonisce Campaniello.

"I cittadini sono preoccupati perché si vedono risolvere contratti di affitto e rendere inaccessibili zone un tempo residenziali. Rischiamo processi di gentrificazione che dobbiamo contrastare. Il tram deve essere un'occasione di democratizzazione degli spostamenti, non una modifica degli equilibri sociali della città", sottolinea Simona Larghetti di Coalizione civica, come riportato dall’agenzia Dire.