Tram e ristori per i negozi di Riva Reno, il Comune: “Dal governo nessun sostegno economico”

I ristori per le attività influenzate negativamente dalla presenza dei cantieri del tram in via Riva di Reno ci saranno. Lo ha confermato l’assessora al Commercio del Comune di Bologna Luisa Guidone, interpellata sul tema in question time. Non mancano però le polemiche: come riportato dall’agenzia Dire, l’assessora ha fatto riferimento al mancato sostegno economico da parte del governo. “Sono grandi opere finanziate col Pnrr che il governo ci chiede di realizzare in certi modi e in certi tempi. Ma da lì non arriva alcun sostegno al commercio” ha detto Guidone rispondendo all’interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia Felice Caracciolo. “C'è la necessità di sostenere le attività commerciali ma a differenza di ciò che sta accadendo a livello governativo, il Comune di Bologna sta mettendo delle risorse”, ha continuato Guidone, secondo cui “questa solitudine degli enti locali pone in evidenza un paradosso proprio nelle città più virtuose”.

Caracciolo, nell’interrogazione, aveva chiesto al Comune di Bologna un “anticipo di risarcimento danni per consentire alle attività commerciali di andare avanti”, invitando l’assessora a “fare una passeggiata in via Riva di Reno e vedere in quali condizioni è stata ridotta e vedere se la gente entra nei negozi, visto che secondo voi i danni si potranno valutare solo successivamente”. Per quanto riguarda gli aiuti 'preventivi', risponde Guidone, “in assenza di una legge nazionale che consenta e finanzi altri tipi di intervento, noi dobbiamo limitarci a ciò che è consentito”. Ma l'assessora risponde anche sulla supposta assenza della giunta dall'area del 'cantierone' di via Riva Reno: “Sono settimane che io e tutta l'amministrazione viviamo la zona del cantiere. C'è una presenza quotidiana e un rapporto costruttivo con le associazioni di categoria e le attività commerciali”.