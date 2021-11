Vittime di transfobia, a Palazzo d’Accursio la bandiera in ricordo

Il Comune di Bologna aderisce al Transgender Day of Remembrance, la giornata internazionale in ricordo delle vittime di transfobia, e domani sabato 20 novembre sulla facciata di Palazzo d'Accursio per tutta la giornata rimarrà esposta la bandiera transgender. In serata, Palazzo Re Enzo sarà illuminato di rosa mentre nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, è prevista una commemorazione in piazza Maggiore a cura delle associazioni di persone transgender, intersex e non binarie.

Cos'è il Transgender Day of Remembrance

Il Transgender Day of Remembrance o TDoR è una ricorrenza della comunità LGBT+ per commemorare le vittime dell'odio e del pregiudizio verso le persone transgender (transfobia). L'evento, che si celebra il 20 novembre, venne introdotto per la prima volta negli Stati Uniti nel 1999 per ricordare Rita Hester, una donna transgender uccisa a San Francisco l’anno precedente.