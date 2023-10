Un donatore salva tre vite: trapianti in contemporanea al Sant'Orsola

Cuore, polmoni e fegato-rene. Tre trapianti in contemporanea nelle sale operatorie del Policlinico Sant’Orsola, grazie a un donatore che ha permesso di salvare tre vite.

Si tratta di un espianto “a cuore fermo” e solo poche settimane fa il Policlinico aveva annunciato il primo trapianto di questa tipologia. Con questa donazione il Sant’Orsola sale a quota tre, posizionandosi già come primo centro in Italia per numero di trapianti a “cuore fermo”, inoltre, proprio nell’ambito dei trapianti di cuore, il policlinico ha superato in questi giorni il record raggiunto nel 2005: da gennaio ad oggi ne sono già stati eseguiti 44, di cui 8 pediatrici.

In tema di trapianti, al Sant'Orsola, da gennaio a oggi, ne sono stati eseguiti già 111 di fegato, 102 di rene e 11 di polmone: "Dati superiori allo stesso periodo dello scorso anno, tanto che secondo le proiezioni il 2023 si dovrebbe chiudere con un netto incremento rispetto al totale registrato nel 2022", fanno sapere da via Massarenti.

Il trapianto con “donatore a cuore fermo”

Nella donazione di organi a scopo di trapianto da persona deceduta "la certificazione della morte del potenziale donatore può essere effettuata con criteri neurologici, comunemente conosciuta come 'morte encefalica', oppure può essere fatta con criteri cardiologici e in questo caso si parla di donazione a cuore fermo (DCD). Per questa procedura la legge prevede, in Italia, un tempo di attesa e osservazione prima del prelievo degli organi di 20 minuti, contro i 5 minuti della maggior parte degli altri paesi europei" spiega il Sant'Orsola "La maggior parte dei trapianti è ancora oggi legata alle morti encefaliche, ma le donazioni DCD per organi come i reni, il fegato o i polmoni crescono anno dopo anno. Recente è invece la procedura che consente anche le donazioni di cuore con questa caratteristica".

“Per il Sant’Orsola questo è un anno straordinario per tutte le tipologie di trapianto, l’asticella continua ad alzarsi giorno dopo giorno. Una conferma dell’impegno che abbiamo assunto diventando IRCCS proprio in questo ambito – afferma Chiara Gibertoni, Direttore Generale dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola – Questo si traduce non solo in numeri che crescono anno dopo anno ma anche in competenza per applicare nuove procedure come quelle legate agli organi “a cuore fermo”. Un passo importante non solo a livello scientifico ma soprattutto per i pazienti in lista d’attesa, che potranno accedere a un numero sempre maggiore di organi”.

“Quello raggiunto oggi è un altro grande risultato per l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola e la sanità pubblica della nostra Regione – ha detto Raffaele Donini, Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna – che, grazie alla sua capacità organizzativa e alle competenze dei suoi professionisti, si dimostra sempre pronta a raccogliere e vincere le sfide che la medicina le pone di fronte.”

Le unità operative coinvolte