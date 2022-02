Trasfusione sangue no vax per il piccolo da operare al Sant'Orsola, sospesa potestà genitoriale

Sospesa in via provvisoria la potestà ai genitori del bimbo modenese, in cura al Sant'Orsola, per il quale la famiglia aveva fatto richiesta di sangue da donatore non vaccinato vs il covid. Il piccolo affetto da cardiopatia infatti necessita di trasfusioni per sottoporsi a un intervento chirurgico.

La decisione è arrivata oggi dal Tribunale per i minorenni di Bologna. Come riporta l'Ansa, è stato nominato tutore il servizio sociale competente per territorio.

Il fatto

La vicenda era finita in tribunale per far ordine nella 'querelle' che vede il policlinico bolognese su posizioni diverse rispetto alla famiglia del piccolo paziente, che necessita di un'operazione al cuore definita dai medici necessaria. Operazione che però è in stallo perchè i genitori avevano richiesto ai sanitari che al piccolo non fossero somministrate trasfusioni di sangue proveniente da donatori vaccinati vs il covid. Richiesta respinta dall'ospedale , tenuto a seguire rigidi protocolli in questi casi, e finita così nelle aule di tribunale.

intanto già nei giorni scorsi il giudice tutelare si era espresso accogliendo le ragioni del policlinico e ritenendo che il sangue in uso alla struttura possedesse tutte le caratteristiche di sicurezza necessarie a garatire la salute del piccino. I medici bolognesi avevano quindi vista riconosciuta la loro autonomia e si auguravano di poter procedere in tempi rapidi all'operazione.

Reclutati donatori per il piccino sulle chat 'no vax'

La famiglia del piccolo aveva già approntato un 'piano B' , chiedendo all'ospedale di poter "attingere" a una lista di donatori no-vax. Dietro la richiesta - come emerso dalla stampa locale - sia motivazioni di carattere religioso che questioni di diffidenza nei confronti dei sieri anti-covid e sugli effetti a lungo termine non ancora testati. In diversi, dopo che il caso era circolato su alcune chat 'no-vax' avevano dato la loro disponibilità a donare il proprio siero al piccino.