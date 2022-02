Il caso del bambino cardiopatico e la richiesta di trasfusione da sangue no vax. Perchè non ha senso

C'è un bambino cardiopatico che necessita di un'operazione al cuore. L'intervento, delicato e necessario, è in stallo perchè i genitori avrebbero chiesto che le trasfusioni di sangue necessarie non siano da donatore vaccinato contro il covid. Avrebbero già un "piano B", ovvero una lista di 'no vax' disposti a donare il loro sangue per le cure del figlio. L'ospedale di riferimento - il Sant'Orsola - rifiuta, spiegando che la procedura in questi casi ha regole differenti. E così la decisione ora è rimessa nelle mani di un giudice che dovrà pronunziarsi.

"Non c’è il vaccino nel sangue"

A monte della richiesta ci sarebbero il timore della famiglia che il vaccino, dato che non si conoscono gli effetti a lungo termine, possa nuocere al figlio, già fragile. Gli addetti ai lavori però non sono d'accordo. "La richiesta di avere sangue da non vaccinati è priva di fondamento scientifico". Lo dice a chiare lettere Vincenzo De Angelis, numero uno del Centro nazionale sangue, in una intervista rilasciata al Resto del Carlino, durante la quale chiarisce come il sangue di un donatore vaccinato "contiene anticorpi contro il virus SarsCov2 come quello di un donatore non vaccinato e guarito dalla malattia".

"Non c’è il vaccino nel sangue, dal donatore al ricevente passano globuli rossi, globuli bianchi e le piastrine", spiega ancora De Angelis, facendo sapere ormai da mesi nei nostri ospedali si strasfonde sangue di vaccinati, "perché ormai quasi tutti i nostri donatori sono immunizzati. E non abbiamo riscontrato alcuna incompatibilità o alcuna strana reazione ".

Come si sceglie il sangue per le trasfusioni

Niet anche sul "piano B" che avrebbe invece potuto mettere d'accordo la famiglia. Ovvero quello di indicare persone No vax disposte a donare il sangue al bimbo. Anche su questo il numero uno del Centro nazionale sangue fa chiarezza, spiegando come il sangue si sceglie con il criterio della "migliore compatibilità tra donatore e ricevente" e che "quello dei vaccinati non è diverso da quello dei non immunizzati. E se queste persone fossero guarite dal Covid, il loro sangue sarebbe identico a quello di un vaccinato".

(foto repertorio-Ansa)