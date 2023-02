Trasporti, Bologna punta sul bus a idrogeno

Nonostante il nodo rappresentato dagli extra costi, il Comune di Bologna conferma l'operazione "bus a idrogeno" perché questa "ci aiuta a spingere la nostra città verso la mobilità sostenibile e quindi anche verso la neutralità climatica al 2030".

Così l'assessora al Patto per il clima, Anna Lisa Boni, che nel Question time di oggi è stata interpellata sul tema da Giulio Venturi (Lega) e Manuela Zuntini (Fdi). L'acquisizione di bus a idrogeno rientra nella possibilità, prevista dai piani nazionali ed europei, di "poter disporre di oltre 90 milioni di euro finanziati al 100% con fondi del Pnrr", continua Boni.

Un'operazione, aggiunge l'assessora, che può essere realizzata "senza fare scelte fra elettrico e idrogeno. Infatti questo investimento rappresenta una piccola parte della nostra flotta, visto che la gran parte degli investimenti sono su mezzi elettrici e che ci aiuta solo a coprire bisogni che l'elettrico non puo coprire come le tratte metropolitane". Il progetto, dunque, "prevede l'acquisto di 127 autobus H2 e la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, da terminare entro giugno 2026. Va chiarito pero' che l'approccio è modulare, ovvero solo 34 mezzi- spiega Boni- saranno acquistati entro fine 2024 e quindi in slot successivi".

Rispetto al tema dell'approvigionamento, dunque, "Tper non si deve attrezzare tutta in una volta ma solo in modo progressivo. Fra l'altro consideriamo che un autobus a idrogeno consuma molto meno rispetto ai diesel", segnala l'assessora. Passando all'incremento di spesa, "oggi tutti i grossi progetti Pnrr sono soggetti a revisione dei costi. Tutte le opere pubbliche sono destinate ad aumentare in costi- sottolinea Boni- per i motivi che conosciamo, ovvero la crisi energetica e l'inflazione". (Dire)