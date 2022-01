Trasporti: personale contagiato e passeggeri ridotti. Meno corse per i bus Tper

I contagi in crescita anche tra il personale e mobilità ridotta portano Tper a rimodulare ancora una volta il servizio urbano di bus attivi a Bologna da lunedì 17 gennaio

"Alle rimodulazioni già stabilite e comunicate di quattro linee urbane del bacino di Bologna (14, 20, 25 e 27) - rende noto l'azienda - il tavolo di programmazione che vede impegnati Tper, l’Amministrazione Comunale di Bologna e l’agenzia metropolitana per la mobilità SRM ha previsto variazioni delle frequenze anche per le linee 11, 15, 18, 19, 21, 30, 32, 33, 35 e 36, sempre a decorrere da lunedì 17 gennaio".

Non si tratta di una "soppressione di servizi, ma solo un lieve diradamento delle frequenze abituali, del tutto in linea con la minore domanda registrata in questi giorni, che consentirà la riduzione di una cinquantina di turni di servizio di personale di guida, limitando gli interventi ai soli giorni feriali in orari diurni", spiega Tper.

Le modifiche, non coinvolgono i collegamenti prettamente scolastici, che sono potenziati come da decisioni assunte dal tavolo prefettizio per accompagnare al meglio le esigenze di trasporto studentesche in questo periodo pandemico. Analogamente inalterate le linee suburbane ed extraurbane, fruite dall’utenza pendolare.

"Il tavolo di programmazione metropolitano continuerà a monitorare quotidianamente i servizi di trasporto pubblico per verificarne l’adeguatezza e, quando necessario, intervenendo in relazione al procedere della situazione pandemica, alle risorse disponibili e alle esigenze dei cittadini-utenti; ogni eventuale ulteriore variazione sarà tempestivamente comunicata" annuncia l'azienda.