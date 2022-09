Trasporti, sabato sera in città: torna il bus notturno 242 da e per la provincia

Da sabato 17 settembre riprende il servizio della linea 242, il collegamento notturno del sabato sera per Medicina, Molinella, Budrio e Castenaso.

Il servizio della linea 242 era stato istituito in passato - poi sospeso negli ultimi anni a causa della pandemia - per dare una risposta ai più giovani.

Per usufruire della linea notturna 242 la tariffa a carico dell’utente è quella ordinaria extraurbana a zone e sono validi gli abbonamenti in corso. È inoltre possibile acquistare il biglietto a bordo del bus a prezzo maggiorato, con monete o banconote di taglio non superiore a 5 euro, oppure anticipatamente tramite l’app Roger.

“Il Comune di Medicina insieme alle altre Amministrazioni locali ha fortemente voluto il ripristino della linea 242, sospesa negli ultimi 2 anni a causa della pandemia. Si tratta di un servizio importante per i nostri giovani e le loro famiglia, che garantisce una mobilità autonoma e in sicurezza” - dichiara il Sindaco Matteo Montanari.

Sempre per chi vuole vivere la notte senza prendere l'auto, arriva a Bologna "N", la nuova rete di trasporto notturno che coprirà tutto il territorio comunale nei fine settimana, con corse ogni 30 minuti. Il primo debutto è fissato per venerdì prossimo, 16 settembre.

In tutto saranno sei le nuove linee, ma la notte del 16 partiranno intanto le prime tre, che ricalcano in gran parte il tracciato delle linee diurne 14, 20 e 25. Il secondo step è previsto per la prima notte del nuovo anno

Bus e fermate Interporto

Sempre in tema di bus, dal 15 settembre, le linee bus 445 e 448 saranno implementate.

Il percorso si estende alla zona nord, grazie al cosiddetto "terzo piano particolareggiato" con 6 fermate di nuova istituzione (Blocco 15.1 - Blocco 14.2 - Blocco 14.1 – Blocco 13.1 – Blocco 13.3 – Blocco 13.6).