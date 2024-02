Treni: per Legambiente la tratta Bologna-Ravenna è tra le peggiori in Italia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Legambiente ha pubblicato un rapporto sullo stato dei trasporti ferroviari in Italia. Il documento, dal titolo Pendolaria, è stato presentato a Reggio Calabria nell’ambito della campagna ‘Clean cities’, che racconta in sintesi di un Paese caratterizzato da nodi irrisolti tra ritardi, convogli vecchi e lenti, e un divario sempre più forte tra nord e sud su qualità e quantità del trasporto su ferro.

Il rapporto

La fotografia peggiore è quella che inquadra il Mezzogiorno, dove “le corse dei treni regionali e l’età media dei convogli – scrive Legambiente – sono ancora distanti dai livelli del resto d’Italia. Al Sud i treni sono più vecchi, l’età media dei convogli è di 18,1 anni e in alcune regioni le corse sono inferiori alle 500 al giorno”.

Decisamente meglio l’Emilia-Romagna che, come si legge nel testo, con “822 corse giornaliere si pone decisamente in vantaggio rispetto ad altre regioni del Nord, come il Piemonte (716 corse) o il Veneto (768 corse), ma ancora molto indietro rispetto alle 2.173 della Lombardia. L’età media dei convogli è di 9,9 anni, un dato assolutamente positivo visto che l’età media dei convogli nel Nord Italia supera i 14 anni. Nota positiva anche per quanto riguarda il tasso di elettrificazione, che vede 1420km elettrificati sul totale dei 1679 della rete regionale, uno dei maggiori in Italia”.

Guardando gli aspetti più negativi, nel rapporto si evidenzia come, nel 2022, gli investimenti sulle linee ferroviarie siano stati lo 0,69% del bilancio regionale, di cui 60,50 mln per l’acquisto di materiale rotabile e 54,4 mln per il servizio, incluse le agevolazioni tariffarie.

Le criticità

Gli aspetti negativi non finiscono qui: “Tra le linee peggiori segnalate quest’anno nel rapporto – scrive ancora Legambiente – è stata inserita la Bologna-Ravenna. Tra gennaio e giugno 2023 circa un treno su 5 sulla tratta Bologna-Rimini via Ravenna ha avuto ritardi, mentre il 10% dei treni è stato soppresso. Anche escludendo i dati di maggio e giugno 2023 (in cui il tratto è stato interrotto a causa dell’alluvione), la puntualità rimane invariata attorno all’80%, mentre il target regionale dovrebbe essere superiore al 90% e, in rapporto al numero di passeggeri trasportati, la direttrice Ravenna-Bologna è senza dubbio quella che apporta maggiori disagi al maggior numero di persone”.

Un’altra linea inserita tra le peggiori d’Italia è la Portomaggiore-Bologna, una tratta che “continua a mostrare molte criticità a causa dei lavori sulla linea che procedono a rilento. Asse molto frequentato da pendolari da e verso il capoluogo, negli ultimi anni ha visto notevoli disagi e progressivo abbandono a favore dell’auto privata”. Infine, tra le peggiori c’è anche la Alto Reno Terme Pistoia, che dal 2011 “ha subito drammatiche riduzioni con autobus sostitutivi al posto delle corse ferroviarie. Tratto che peraltro è fermo da diversi anni per quanto riguarda il collegamento diretto Bologna-Pistoia: un’occasione mancata per il turismo e per incrementare l’offerta per i pendolari tra lavoratori e studenti delle due regioni”.