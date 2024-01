Trasporto pubblico, firmato accordo tra sindacati e Comune

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il Comune di Bologna ha raggiunto un accordo con i principali sindacati che si occupano del trasporto pubblico locale. L’obiettivo è rispondere alle difficoltà che si sono create negli ultimi mesi a causa della situazione della torre Garisenda e ai numerosi cantieri presenti in città, come ad esempio quelli del tram. “La Garisenda - dice il sindaco Matteo Lepore durante la conferenza stampa che ha presentato l’accordo - ha chiaramente influito negativamente e se si vogliono migliorare i servizi servono più soldi. Insieme alla Regione stiamo facendo questo: reperire risorse, e lavoriamo per capire come farlo".

I dettagli dell’accordo

Non solo il miglioramento di ciò che già c’è, ma anche la creazione di nuove linee, nuovi mezzi e nuove assunzioni, la riorganizzazione di alcune fermate e la creazione di nuove corsie preferenziali.

Dal 1° marzo nasceranno le prime due nuove linee, la numero 44 e la N8. La prima – che avrà una navetta da 12 metri – effettuerà tutti i giorni fino a mezzanotte, con frequenza di venti minuti, un percorso circolare tra via Pelagio Pelagi, via Massarenti, via San Vitale, piazza Aldrovandi, strada Maggiore, via Mazzini. La navetta T1 nel weekend viene sostituita dalla linea 44. In un tragitto analogo, entrerà in servizio la nuova linea notturna N8, che coprirà un percorso più ampio della linea 44: via Pelagio Pelagi, via Massarenti, via Zaccherini Alvisi, via Berlinguer, via Malaguti, porta San Donato, viale Filopanti, via San Vitale, piazza Aldrovandi, strada Maggiore, via Mazzini.

Novità anche per quanto riguarda la viabilità. Oltre alla riorganizzazione dei tempi delle fermate, che partirà dal 1° febbraio, ci sono novità anche per le corsie preferenziali. La prima ad essere modificata è di viale Ercolani, che sarà spostata dal lato interno. Inoltre, verranno riattivate la corsia preferenziale e le telecamere su via Farini, nel tratto compreso tra piazza Cavour e piazza Galvani. Sarà così consentito l’accesso ai bus e alle persone autorizzate anche per l’accesso al varco di piazza Galvani. Su viale Pietramellara, invece, è in corso uno studio per la separazione fisica delle corsie, sul modello di quanto già fatto in via de’ Carracci.

Infine un punto sulle assunzioni: Tper, firmataria dell’accordo, ha assicurato 150 nuovi assunti entro il 2024, con adeguamenti tariffari per gli apprendisti che avranno anche corrisposta una mensilità all’anno in più.