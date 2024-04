Servizio ferroviario: quattro corse all’ora per attraversare Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L’accordo firmato un anno fa con la Regione Emilia-Romagna è diventato realtà: dal prossimo. 9 giugno ci saranno quattro corse di treni all’ora che attraverseranno Bologna da est ad ovest. Con il servizio, che sarà a pieno regime solo da settembre per i lavori su alcuni tratti di ferrovia, si potrà andare da Pianoro fino a Casalecchio (e proseguire fino a Porretta) senza mai scendere dal treno. Un servizio ‘passante’, cioè senza la necessità di cambiare treno in stazione centrale. Si comincia prolungando la linea Porrettana fino a Pianoro (Sfm1), con 62 nuovi collegamenti, di cui 57 'passanti', con corse dalle prime ore del mattino alla tarda serata e a pieno regime anche al sabato.

Le corse all’interno dell’area urbana saranno gratuite per i titolari di abbonamento Tper, mentre la singola corsa avrà il costo di 1,80 euro. Da dicembre decollerà poi la linea Sfm5 Bologna-Modena, mentre questa estate partiranno anche i primi cantieri per il raddoppio della Vignolese. La novità è stata presentata oggi a palazzo D'Accursio dal sindaco metropolitano Matteo Lepore, l'ad di Trenitalia Tper Alessandro Tullio e l'assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini. "Sarà una rivoluzione per chi usa i mezzi pubblici – ha detto Lepore - che permetterà di usare il treno anche in ambito urbano per attraversare la città ogni quarto d'ora. Vogliamo fare sì che sempre più persone usino il treno. Con quattro treni l'ora per attraversare la città il servizio comincia ad essere competitivo". Per Corsini si tratta di un "grande potenziamento, con uno sforzo economico significativo, non solo per superare i problemi contingenti legati ai cantieri in corso ma per fare un salto di qualità e rendere ancora più competitivo il servizio pubblico".

Per l’intero progetto, la Regione ha messo in bilancio 11 milioni di euro in più all’anno, più altri 19 per l'acquisto di tre nuovi treni elettrici Rock e Pop da 300 passeggeri seduti l'uno per garantire l'aumento delle corse.