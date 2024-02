Paziente in pericolo di vita trasportato al Sant'Orsola su un aereo militare Falcon

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da Lecce a Bologna per salvare una vita. È il volo compiuto da un Falcon 900 del 31esimo Stormo di Ciampino, che venerdì sera ha completato un trasporto sanitario d'urgenza di un uomo in imminente pericolo di vita.

Come descritto dalla Dire, una volta decollato dall'Aeroporto Roma-Ciampino, l'aereo ha fatto prima scalo a Lecce, dove ha imbarcato il paziente e l'équipe medica provenienti dall'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. Il volo è poi ripartito verso il Marconi di Bologna, dove è atterrato intorno alle 22:40. Ad attenderlo un'ambulanza che ha preso in carico i passeggeri e li ha trasportati all'ospedale Sant'Orsola.

Il trasporto sanitario d'urgenza è una delle attività istituzionali che l'Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il 31esimo Stormo è uno uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. I Reparti di volo dell'Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31esimo Stormo di Ciampino, del 14esimo Stormo di Pratica di Mare, della 46esima Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15esimo Stormo di Cervia.

Continua a leggere su BolognaToday.it