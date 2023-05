Temporale e piena dei torrenti. Chiusa la Trasversale di Pianura

Il maltempo delle ultime ore sta provocando disagi nel territorio bolognese. Dopo la frana registrata nella prima zona collinare dell'Appennino bolognese e il traffico in tilt della mattinata nel comune capoluogo a (cui si sono sommate le criticità sul nodo ferroviario), anche la viabilità nella cintura metropolitana ha subito qualche ripercussione. A causa delle intense piogge in corso che hanno causato la piena dei torrenti è infatti stata temporaneamente chiusa al traffico - in via precauzionale - la strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura” nel comune di Medicina.

La chiusura - fa sapere il gruppo Anas - che interessa il tratto incluso tra il km 36,770 ed il km 30,400 si è resa necessaria per consentire le operazioni di monitoraggio dei corsi d’acqua e per garantire la sicurezza della circolazione.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Chiusa la Trasversale di Pianura: strade alternative consigliate

Il percorso alternativo prevede, per chi viaggia in direzione Medicina la deviazione sulla SP 6 nei pressi del km 30,400. In direzione San Giovanni in Persiceto, per i veicoli leggeri è disposta la deviazione al km 36,770 su via Fassanina mentre per i mezzi pesanti è prevista la deviazione sulla SP 19 al km 38,100.

Preoccupazioni per i fiumi

L'allerta meteo diramata dalla protezione civile aveva annunciato la situazione. Le precipitazioni della notte stanno generando innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini pedecollinari del settore centrale della Regione, con superamenti delle soglie 2 su Tresinaro, Tiepido, Samoggia, Lavino, Idice, Quaderna e Sillaro, in propagazione verso i tratti vallivi. Lo rende noto Arpae, aggiungendo che nelle prossime ore si prevede una persistenza di piogge su tutta la Regione, in intensificazione sul settore centro-orientale, che potranno generare ulteriori incrementi dei livelli idrometrici nei bacini già interessati dalle piene.?

Sorvegliato, in particolar modo, il fiume Idice a Monterenzio e Budrio, dove le acque potrebbero superare la soglia di allerta. Un punto sulla situazione dei corsi d'acqua si è fatto oggi in Prefettura, al termine del summit si è decisa l'apertura dei COC dei Comuni coinvolti dall'allerta per criticità dei fiumi.

Il maltempo dovrebbe lasciare tregua via via a partire da domani, come preannunciano le previsioni del resto della settimana di 3bmeteo.