Trattenuta in busta paga, ma non è dovuta: piccola sorpresa nello stipendio di luglio e agosto

Piccolo bonus in busta paga per alcuni dipendenti del policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna: un rimborso, più precisamente, visto che sarà loro restituita una trattenuta sindacale che è risultata non dovuta dopo una segnalazione da parte di Cgil, Cisl e Uil. Sono i delegati della Fp-Cisl, via Facebook, a diffondere la comunicazione firmata da Loris Landi, direttore dell'area Sistema delle relazioni sindacali del policlinico.

Sulla base delle verifiche effettuate, è emerso che "una trattenuta sindacale riferita ad un'organizzazione differente dalle segnalanti, effettuata nel mese di luglio 2023 a valere sulla tredicesima 2022 -scrive il dirigente- è stata effettuata anche a dipendenti che all'1 luglio 2023 non risultavano più iscritti all'organizzazione richiedente".

A seguito di approfondimenti "si è valutato di poter correttamente effettuare la trattenuta aggiuntiva ai soli dipendenti che, non avendo comunicato la revoca della delega entro il 30 giugno 2023 -continua la nota- risultavano ancora iscritti all'organizzazione destinataria del contributo nel mese di luglio". Per gli altri, "si procederà quindi nel mese di agosto a restituire la trattenuta effettuata", scrive Landi, con annesse scuse per il "disguido". Dunque "giustizia è fatta", commentano i delegati della Fp-Cisl.