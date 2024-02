Trattori in corteo verso Castel Guelfo: "Oggi scaldiamo l’atmosfera. Poi rotta su Roma"

Dopo le rumorose contestazioni in diversi Paesi europei, come Germania, Spagna e Francia, la protesta dei trattori è arrivata in Italia. Da nord a sud le scene si ripetono, con i furgoni e i macchinari agricoli incolonnati in diversi caselli autostradali, come quelli di Brescia, Valdichiana e Orte, ma anche tra le vie di molte città come Latina, Cerignola, Torino e Grosseto.

Le manifestazioni ci sono state anche a Bologna: già a fine gennaio, un gruppo di circa duecento agricoltori aveva sfilato in zona Fiera, e da alcuni giorni c’è un presidio fisso al casello autostradale della A14 di Castel San Pietro Terme.

La rabbia degli agricoltori

Il motivo della protesta è il generale momento di difficoltà che l’intero settore sta vivendo, soprattutto a causa delle stringenti norme europee che regolano l’agricoltura: “Noi protestiamo per tutto: per il caro carburante, per gli antiparassitari, per le banche che non ci concedono più credito, per le materie prime che costano troppo, per i pezzi di ricambio che non si trovano più. Tutto, tutto. Tutta la burocrazia, tutto ciò che ci gira intorno – dice Luisito Naldi, portavoce per l’Emilia-Romagna del movimento Cra Agricoltori traditi –. Ormai, per noi lavorare è diventato impossibile. Non si può più lavorare in questo modo, è diventato un problema. E poi, il nostro prodotto non costa più niente”.

Da Bologna a Roma, la partenza dei trattori slitta

I segmenti della protesta sparsi in tutta Italia si riuniranno a Roma la prossima settimana. La partenza da Bologna doveva avvenire già oggi, ma la mancata comunicazione da parte del coordinamento nazionale ha fatto slittare la sfilata di trattori. Sulla propria pagina Facebook, il Cra ha dato una “ultimatum al governo” per “recedere da tutti i trattati comunitari e internazionali che stanno uccidendo l’agricoltura e gli altri comparti produttivi della nazione e che sono in aperta violazione degli stessi principi ispiratori e regolatori dell’Unione europea”. Inoltre, il Cra chiede le “immediate dimissioni del ministro Lollobrigida” a causa della sua “inettitudine nel difendere il comparto agricolo”.

Resta attivo il presidio a Castel San Pietro Terme

Intanto, il presidio di Castel San Pietro Terme rimane saldo: “Oggi facciamo un po’ di panico, scaldiamo un po’ l’atmosfera” dice ancora Naldi. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 febbraio, i trattori sfileranno verso Castel Guelfo, per poi fare ritorno al presidio di Castel San Pietro.