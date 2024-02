QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nuovo corteo degli agricoltori lungo gli assi stradali dell’Imolese. Partiti questa mattina dal presidio a Castel San Pietro Terme, a bordo di circa 300 trattori provenienti da tutta Italia i lavoratori del settore agricolo hanno percorso la Strada provinciale 19 "San Carlo" verso Massa Lombarda, nel ravennate. Da qui ripartiranno nel pomeriggio per compiere il tragitto a ritroso e tornare al casello dell’A14 a Castel San Pietro, da settimane la ‘base’ degli agricoltori in protesta. Nel pomeriggio sono previsti quindi rallentamenti sulla Statale 253 "San Vitale" e sulla San Carlo causati dalla manifestazione.

Giovedì gli agricoltori scioglieranno il raggruppamento a Castel San Pietro e si sposteranno verso Modena e Faenza. Continuerà lì e in altri parti d’Italia la mobilitazione per chiedere maggiori sostegni economici e politiche meno penalizzanti.

Un malessere che sembra trovare riscontro nei numeri. Secondo un’indagine di Agri2000 Net, infatti, solo in Emilia-Romagna sono 30mila le imprese agricole a rischio chiusura. Il motivo principale è la scarsa redditività dell’azienda: un aspetto che oltre a impattare sul benessere economico nel presente dissuade anche potenziali nuovi lavoratori e rende sempre più difficile il ricambio generazionale. Su un campione di 1600 aziende agricole emiliane, il 75% degli imprenditori agricoli over-50 non ha ancora trovato un successore a cui affidare l’attività, e solo due su dieci hanno avviato una ricerca attiva per individuarlo.