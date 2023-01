Successo per la prima della Traviata in Fiera, due repliche in programma

Grande successo per la Prima de L'olandese volante", che sabato sera ha inaugurato la Stagione dell' Opera 2023 del Teatro Comunale di Bologna al Teatro EuropAuditorium.

Una nuova produzione del Teatro Comunale per la regia di Paul Curran e la bacchetta di Oksana Lyniv accolta caldamente dal pubblico in sala. Le altre due repliche sono in programma domani 31 gennaio e l'1 febbraio alle 20.

La Traviata al Comunale

Melodramma in tre atti di Francesco Maria Piave. Terzo capolavoro della trilogia popolare, La traviata è considerata una delle opere più significative del genio verdiano. Il soggetto è quello di Alexandre Dumas figlio, il discusso “La dame aux camélias”, che il compositore decide di ambientare coraggiosamente in epoca coeva.

La prima rappresentazione, andata in scena alla Fenice di Venezia nel 1853, fu un clamoroso insuccesso non solo per la scarsa qualità dei cantanti, ma soprattutto per l’audacia del soggetto e la modernità della partitura.

Qui Verdi elimina la consueta ouverture e compone due preludi orchestrali (al primo e al terzo atto) che descrivono in modo accurato e sottile l’atmosfera emozionale che andrà sviluppandosi in tutta l’opera.

La storia tratta la vicenda amorosa di Violetta, smaliziata donna mondana, e Alfredo, suo spassionato ammiratore. Solo con lui la donna si scoprirà innamorata per la prima volta, ma ad opporsi alla loro unione dapprima sarà Germont, il padre di Alfredo, e poi la malattia che porterà Violetta inesorabilmente alla morte.