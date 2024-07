Al via l'esodo per il weekend, nessuna "criticità particolare" per i treni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Stazioni piene di viaggiatori, diretti verso la Riviera Romagnola per il fine settimana. Ritardi e qualche treno cancellato per via per via dello stop alla circolazione ferroviaria fra Reggio Emilia e Parma, sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza, dopo che nel pomeriggio dell’11 luglio due carri vuoti di un treno merci di una società privata sono deragliati a Parma.

Malgrado i disagi causati dall'incidente, non ci sono state particolari criticità. Nonostante alcuni treni regionali siano stati cancellati, gli Intercity e Intercity Notte siano stati deviati sul percorso via Verona – Brescia – Milano, allungando i tempi di viaggio di 2 o 3 ore. Chi desiderava partire nel pomeriggio e in serata, in ogni caso, è riuscito a farlo.

Nessun problema, invece, per chi viaggiava con l’Alta Velocità. Le Frecce con fermate a Reggio Emilia storica e Parma sono instradate sui binari Alta Velocità ed effettuano la sola fermata di Reggio Emilia AV Mediopadana.