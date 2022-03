Nodo di Bologna: persone sui binari, treni AV in ritardo

Per consentire la ripresa del traffico ferroviario è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, visto che dalle 10.30 circa, è rallentato per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea che impediscono così la regolare circolazione del treni nel nodo di Bologna.

Al momento, conferma Trenitalia, si registra una maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti per i treni Alta Velocità in viaggio.

I treni possono subire variazioni di percorso e fermare a Bologna Centrale Sperficie anziché a Bologna Centrale AV.

Prosegue intanto il blocco della rete informatica di Trenitalia e al momento non sono disponibili informazioni e aggiornamenti sulla circolazione attraverso i consueti canali online di Trenitalia.

Le biglietterie non sono ancora attive ma è possibile salire a bordo treno e presentarsi al capotreno per acquistare il biglietto senza sovrapprezzo. E' stata inoltre "potenziata la presenza del personale di Assistenza clienti di Trenitalia nelle stazioni" ,rende noto Trenitalia.