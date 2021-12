Treni, domenica e mercoledì 5 corse extra Bologna - Milano

Domenica e mercoledì saranno potenziati i collegamenti regionali di Trenitalia-Tper fra Bologna e Milano. Lo fa sapere la stessa azienda, precisando che si è deciso di "incrementare l'offerta ordinaria con cinque corse regionali in più, in previsione di un maggior flusso di viaggiatori per le festività di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata". Nel dettaglio, sono previste "due corse da Bologna Centrale per Milano Centrale, con partenza dal capoluogo emiliano alle 14 e alle 15.40, e tre da Milano Centrale per Bologna Centrale, con partenza dal capoluogo lombardo alle 15.40, alle 17.55 e alle 19.05".

I cinque treni, si legge infine nella nota, "fermeranno in tutte le stazioni tra Bologna e Parma e in quelle di Fidenza, Fiorenzuola, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo e Milano Lambrate", e i sistemi di vendita "saranno aggiornati con i nuovi orari da domani".