Lavori al nodo di Casalecchio: modifiche treni Bologna-Porretta

27 dei 58 collegamenti giornalieri (giorno medio feriale) non fermeranno a Casalecchio di Reno e 1 non fermerà a Pontecchio Marconi.

Per evitare la modifica dei punti di incrocio fra i treni diretti a Bologna e quelli diretti a Porretta e mantenere dove possibile i tempi di percorrenza, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia Tper hanno concordato con Regione Emilia-Romagna - committente del servizio - e con i sindaci dei comuni interessati, di sospendere temporaneamente alcune fermate intermedie.

"L’avvio dei lavori per la realizzazione del nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno, che in questa prima fase interesseranno l’ambito stradale in un’area prossima ai binari, renderanno necessaria una riduzione di velocità dei treni fra Casalecchio di Reno e Sasso Marconi - fa sapere Rete Ferroviaria Italiana - la decisione è stata presa in considerazione della invariata disponibilità della stazione di Casalecchio Garibaldi, servita anche dai treni della linea Bologna – Vignola. Fra le corse che manterranno le attuali fermate, l’intero servizio fra Bologna e Marzabotto".

La nuova offerta, che resterà in vigore per tutta la durata del nuovo orario, è già consultabile sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie.

Rimane ancora sospeso il traffico tra Porretta Terme e Pracchia, dopo la frana del 14 novembre: "La riattivazione della rete ferroviaria è subordinata all'esito delle verifiche di stabilità da parte dei geologi e della Protezione Civile, rinviate per condizioni meteo critiche" si legge nella nota di Trenitalia. .