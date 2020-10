Linea Bologna-Porretta: "Continuano treni cancellati e ritardi, enti locali intervengano"

"Regione ed Enti Locali, se ci siete, battete un colpo, anzi due". Si sfoga così il comitato di pendolari ferrovia Porrettana, che lamenta una serie di ritardi e cancellazioni nella giornata di ieri lunedì 12 ottobre sulla linea Bologna-Porretta, gestita dal 1 gennaio 2020 dalla società mista Trenitalia-Tper.

"Il guasto di un nuovissimo SuperPop ha isolato l’Appennino per un paio d’ore con forti ripercussioni per tutta la giornata" recita una nota firmata dal coordinatore del comitato Valerio Giusti. Segue l'elenco dei convogli che hanno subito ritardi, una dozzina in tutto nella fascia oraria pomeridiana, con un convoglio cancellato nel primo pomeriggio, due parzialmente cancellati a Casalecchio e la restante parte con ritardi che vanno dagli otto ai 114 minuti di ritardo.

"Dopo le soppressioni e i ritardi della scorsa settimana, abbiamo iniziato questa in bellezza" si legge nel commento che lega il disservizio, oltre al guasto, al fatto che "la Porrettana è un tracciato ferroviario prevalentemente mono-binario, che necessita di treni efficienti e puntuali perché è sufficiente un solo guasto per bloccare la linea e far ricadere ritardi e cancellazioni per tutta la giornata".