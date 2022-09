Linea treni Bologna-Rimini interrotta: investimento sui binari, problemi alla circolazione

Dalle 5:20 di questa mattina il traffico ferroviario convenzionale tra Bologna e RImini, nel capoluogo romagnolo, è fermo per un intervento dell'autorità giudiziaria in corso lungo la massicciata, per un investimento di una persona.

Pesanti l ripercussioni sul traffico ferroviario. Lungo la tratta è stato attivato il servizio sostitutivo con bus per le relazioni Ravenna - Faenza, Igea Marina .- Rimini e Rimini - Ravenna.

Il treno Frecciabianca 8851 Ravenna (6:15) - Roma Termini (10:57) viaggia con un maggior tempo di percorrenza di 113 minuti.

Notizia in aggiornamento