Lavori sulla Bologna-Venezia: circolazione in tilt, ritardi e cancellazioni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La circolazione dei treni sulla Bologna - Venezia questa mattina è andata in tilt per per il prolungarsi dei lavori di manutenzione sulla linea tra Occhiobello e Poggio Renatico, ora sarebbe in graduale ripresa, con forti ritardi. I treni Regionali hanno registrato cancellazioni, limitazioni di percorso e maggiori tempi di percorrenza fino a 45 minuti.

I treni Alta Velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 110 minuti.

- Il treno FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48) è fermo dalle ore 8:17 a Ferrara.

Treno Alta Velocità direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) - Roma Termini (9:28)

Il treno ICN 774 Roma Termini (22:35) - Trieste Centrale (9:55), che oggi è stato instradato sul percorso alternativo da Castelmaggiore a Bologna via Verona e non ferma a Ferrara, Rovigo, Monselice e Terme Euganee, viaggia con un maggior tempo di percorrenza superiore a 90 minuti.

Il treno EN 295 München Hauptbahnhof (20:10) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (9:10), che oggi è stato instradato sul percorso alternativo da Padova a Bologna via Verona, viaggia con un maggior tempo di percorrenza superiore a 120 minuti.