"Servono defibrillatori sui treni regionali"

Installare defibrillatori semiautomatici in ogni treno regionale. Lo chiede, in un’interrogazione alla Giunta regionale, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri che vuole anche che venga favorita la formazione del personale ferroviario sull'utilizzo di tale strumento e sulle principali competenze di rianimazione cardiopolmonare.

“Ogni anno in Europa muoiono per arresto cardiaco 400mila persone e 70mila in Italia: 192 al giorno, 8 ogni ora e diversi muoiono proprio per non aver ricevuto in modo tempestivo i soccorsi: la presenza in Regione Emilia-Romagna di diverse tratte ferroviarie interessate da gallerie, viadotti e aree non facilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso e che i convogli, che percorrono tali tratte, trasportano migliaia di viaggiatori, pendolari e turisti”, spiega Tagliaferri per il quale “bisogna seguire l’esempio dell’Abruzzo e agire secondo l'importanza di assicurare ai cittadini standard adeguati di cardio-protezione con la collocazione sui treni di defibrillatori semiautomatici (DAE) e di personale addestrato alle competenze della Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) e all'impiego precoce del defibrillatore con manovre Basic Life Support Defibrillator (BLSD)”.