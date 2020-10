Ferrovia Porrettana, due giorni di ritardi e cancellazioni: "Un vero bollettino di guerra"

"Regione ed Enti Locali, se ci siete, battete un colpo". Così Valerio Giusti, portavoce del Comitato Ferrovia Porrettana, in un post Facebook. "Gli stessi disservizi di sempre: guasti del nuovo fiammante superPop (treno - ndr) o dei passaggi a livello e dipinge - un quadro desolante dell’affidabilità del trasporto ferroviario".

"La chiusura della linea nel mese di agosto per i lavori alle infrastrutture appare sempre più come una favola metropolitana visto il susseguirsi dei disservizi alle infrastrutture - scrive Giusti - senza contare le numerose segnalazioni degli utenti che ci raccontano del sovraffollamento di alcuni treni che sembrano pericolosamente sottodimensionati negli orari di punta e preoccupano pendolari e famiglie degli studenti, visto l’aumento quotidiano dei contagi. A proposito: dove sono finiti i nuovissimi e capienti treni Rock bipiano più volte promessi in questi anni?

Appare evidente che la soppressione dell’assessorato dedicato alla mobilità ci abbia lasciato in balia degli eventi".

Giusti elenca i disservizi nelle giornate del 7 e 8 ottobre:

7 ottobre da Bologna

- 6341 delle 7:04, ritardo di 11 minuti;

- 6343 delle 8:04, ritardo di 12 minuti;

- 11477 delle 9:04, ritardo di 21 minuti.

Per tutta la giornata molti treni hanno subito micro-ritardi dai 5 agli 8 minuti e in serata, ciliegina sulla torta, CANCELLATI i treni 6365 delle 19:04 e 11648 delle 20:50 per un guasto, probabilmente, del nuovo superPop.

8 ottobre da Bologna:

- 6343 delle 8:04, ritardo di 8 minuti;

- 11477 delle 9:04, ritardo di 10 minuti;

- 6349 delle 11:04, ritardo di 31 minuti;

- 11489 delle 12:04, ritardo di 30 minuti;

- 6353 delle 13:04, ritardo di 32 minuti;

- 6355 delle 14:04, ritardo di 33 minuti;

- 6361 delle 17:04, ritardo di 7 minuti;

- 6337 delle 17:34, ritardo di 10 minuti;

- 11437 delle 18:04, ritardo di 12 minuti;

- 6365 delle 19:04, ritardo di 10 minuti;

da Porretta:

- 6348 delle 11:22, ritardo di 24 minuti;

- 6352 delle 13:22, ritardo di 23 minuti;

- 6362 delle 18:21, ritardo di 21 minuti;

- 11648 delle 20:50, ritardo di 10 minuti.

CANCELLATI i Marzabotto 11438, 11622, 11632, 11639, 11641.