Treni, guasto elettrico e investimento: "10 ore per arrivare a Pescara e poche informazioni"

Prima un guasto alla linea elettrica, poi un investimento. Una serata e una nottata lunghissime per i passeggeri partiti da Torino e Milano nel pomeriggio per arrivare prima a Bologna, poi con le linea Adriatica in Romagna, nelle Marche o in Abruzzo.

Il Frecciarossa, partito da Milano verso Bologna alle 18.10, ha subito un primo ritardo per un guasto alla linea elettrica. A Reggio Emilia tutti i treni AV sono stati deviati sulla linea convenzionale. Il ritardo accumulato avrebbe fatto perdere quindi le coincidenze.

I passeggeri sono scesi alla stazione di Bologna intorno alle 20.30 e sono stati imbarcati su un treno che li avrebbe portati solo fino ad Ancona, senza altre possibilità per raggiungere altre località, visto che era scattato l'orario notturno.

Appena saliti sul treno, intorno alle 20.15, hanno ricevuto la tragica notizia di un investimento, tra Fano e Pesaro, che ha interrotto completamente la circolazione in attesa degli accertamenti giudiziari. Sono quindi riusciti a partire da Bologna alle 23.15, portando già due ore e mezza di ritardo. Lo stop è durato dalle 20 circa alle 0.24, come annunciato da RFI - Rete Ferroviaria Italiana.

"Quando siamo saliti sul treno per Ancona non ci è stata data alcuna informazione su come arrivare alle nostre destinazioni - dice a Bologna Today un passeggero diretto a Pescara - un treno Frecciarossa che ci aveva superato è regolarmente ripartito portando un ritardo accettabile. Sarebbe stato opportuno far attendere noi passeggeri sul Bologna-Ancona. Siamo arrivati ad Ancona e siamo ripartiti in bus dopo l'una. Morale, una notte di passione, sono arrivato a Pescara in alle 4.15 del mattino, dopo 10 ore, visto che il bus è stato costretto a fermare in tutte le stazioni come un regionale".