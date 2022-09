Investimento sulla Bologna-Rimini: treni in ritardo e cancellazioni

Dopo l'investimento di stamane all'alba, un altro episodio ha fatto interrompere la circolazione tra Bologna e RImini. Treni in ritardo e cancellazioni per gli accertamenti del magistrato tra le stazioni di Gambettola e Santarcangelo dove il traffico ferroviario risulta bloccato, con ritardi conclamati per una manciata di Frecce e intercity ma anche cancellazioni previste per diversi treni regionali.

Nel dettaglio, Il treno Frecciarossa 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (15:05) è fermo dalle ore 12:31 a Cattolica. Il treno Frecciarossa 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50) è fermo dalle ore 12:36 a Faenza. Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00) è fermo dalle ore 12:00 tra Santarcangelo e Gambettola.