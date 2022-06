Treni, riapre la linea Porretta-Pistoia: si riparte domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno riapre la linea ferroviaria Porretta-Pistoia dopo i lavori di manutenzione straordinaria. Come spiega Rete Ferroviaria Italiana sono stati 50 i tecnici impegnati, oltre, naturalmente aimezzi. L’investimento complessivo è stato di 7,5 milioni di euro, di cui un milione per la messa in sicurezza del versante La Cava.

I primi interventi realizzati sono stati quelli di messa in sicurezza della parete del versante La Cava, interessato da una frana nel novembre scorso, attraverso la posa di reti, barriere paramassi e la costruzione di un nuovo muro di contenimento in calcestruzzo armato.

I lavori sulla linea

Le attività si sono poi spostate all’interno delle gallerie Cugna, Calde e Corbezzi, dove sono stati sostituiti i binari, le traverse e la massicciata ed è stata posata una nuova tubazione per lo smaltimento delle acque, fa sapere RFI.

Il rinnovo dei binari ha interessato inoltre la tratta fra Piteccio e Corbezzi. Rinnovati anche i portali di protezione della linea di alimentazione elettrica in corrispondenza di sei passaggi a livello fra Valdibrana e Pistoia ed eseguito l’upgrading di alcuni impianti tecnologici. Contestualmente sono state effettuate visite specialistiche ai ponti ferroviari ed è stata regolarizzata la vegetazione in prossimità dei binari.

(I lavori sulla linea. Foto RFI )