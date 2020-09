Guasto alla linea ferroviaria, treni in ritardo fino a 40 minuti

Per un guasto alla linea ferroviaria nel nodo di Napoli, dalle 10.30 di questa mattina, i treni da e per il capoluogo partenopeo sono in ritardo.

Dopo l'intervento dei tecnici, il traffico è riparito, ma i treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9505/9507 Milano Centrale (5:10) - Salerno (12:10)

• FR 9696/9605 Bergamo (5:40) - Napoli Centrale (11:03)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Napoli Centrale (10:33)

• FR 9511/9513 Milano Centrale (6:10) - Salerno (12:20)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

• FR 9534/9536 Reggio Calabria Centrale (6:32) - Torino Porta Nuova (18:02)

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Torino Porta Nuova (17:10)

• FR 9422 Napoli Centrale (12:09) - Venezia Santa Lucia (17:34)