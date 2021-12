Ferrovia Porrettana, lavori al nodo: ecco i treni che non fermano a Casalecchio

A partire dal 12 dicembre 2021, con l’inizio dei lavori di interramento, la maggior parte dei treni della linea Bologna – Porretta transiteranno senza fermarsi presso la stazione di Casalecchio di Reno “storica”, mentre continueranno a sostare quelli di Marzabotto.

In particolare, fa sapere il Comitato per la Ferrovia Porrettana, per la durata di circa 1 anno, si fermeranno a Casalecchio di Reno storica tutti i Marzabotto e solamente alcuni treni Bologna-Porretta del primo mattino:

Treno 17731 delle 05:44 da Bologna;

Treno 17735 delle 07:02 da Bologna;

Treno 17759 delle 13:04 da Bologna;

Treno 17763 delle 14:04 da Bologna;

Treno 17730 delle 05:00 da Porretta Terme;

Treno 17732 delle 05:42 da Porretta Terme;

Treno 17734 delle 06:08 da Porretta Terme;

Treno 17736 delle 06:40 da Porretta Terme;

Treno 17742 delle 07:50 da Porretta Terme;

e alcuni del tardo pomeriggio e della sera:

Treno 17777 delle 17:35 da Bologna;

Treno 17781 delle 18:35 da Bologna;

Treno 17787 delle 19:35 da Bologna;

Treno 17793 delle 22:04 da Bologna;

Treno 17790 delle 20:50 da Porretta Terme;

I treni in partenza da Bologna alle 13:04 e 14:04 potranno caricare gli studenti che escono in quegli orari, ma il treno 17759 delle 13:04 non fermerà più a Pontecchio per rispettare la traccia oraria.

"Alla data odierna non abbiamo ancora ricevuto alcuna informazione relativamente ai bus che la Regione ha promesso di far introdurre per salvaguardare gli utenti che saranno costretti a scendere a Casalecchio Garibaldi e non sappiamo se siano state recepite le richieste che tutti gli autobus sostassero in entrambe le stazioni di Casalecchio e che il bus 85 fosse prolungato fino a Borgonuovo, così come non sappiamo se saranno introdotte delle navette", conclude il Comitato.