Guasto alla linea, caos treni sulla Porrettana: ritardi oltre due ore

Cancellazioni e ritardi di oltre due ore nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, sulla la linea ferroviaria Porrettana, a causa di un guasto alle infrastrutture a Sasso Marconi

Il pirmo treno, partito alle 16:04 da Bologna, si è fermato nei pressi di Riola bloccando l’intera circolazione: "Trenitalia Tper ci ha comunicato che i passeggeri sono riusciti a prendere il bus sostitutivo per Porretta verso le 18" scrive Valerio Giusti, portavoce del Comitato Ferrovia Porrettana, in una nota inviata anche alla Regione Emilia-Romagna "tutti i treni successivi sono stati completamente cancellati o limitati a Vergato" anziché da Porretta e alcuni hanno subito forti ritardi.

"I pendolari hanno dovuto proseguire per Porretta con i bus sostitutivi - continua Giusti - sono stati cancellati almeno 4 treni. il treno 17789 delle 20:04 è riuscito a partire da Bologna solo alle 22:15 ed è giunto a Vergato alle 23:31 con circa 158 minuti di ritardo. Non sappiamo a che ora siano giunti a Porretta i pendolari a bordo dei bus sostitutivi".

Per la giornata di oggi, venerdì 21 maggio, Trenitalia Tper "ha comunicato che non sono previsti disservizi per i treni in partenza da Bologna mentre sono previsti ritardi e cancellazioni per quelli in partenza da Porretta (treno 17730 delle 5:00 soppresso e sostituito con bus, treno 17732 delle 5:50 partito da Vergato, treno 17742 delle 7:50 cancellato) - spiega Giusti - perché succedono questi improvvisi disservizi senza alcuna apparente giustificazione?"