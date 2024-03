Treni Porrettana sempre peggio: "2 ore per arrivare a Bologna, chi paga i ritardi?"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Parla di "giornata allucinante" Valerio Giusti, portavoce del Comitato Ferrovia Porrettana che negli ultimi giorni è tornata a far parlare di sé per disagi e ritardi: "Chi pensava che non potessimo peggiorare il pietoso bollettino degli ultimi giorni è stato smentito, ma le ore di ritardo chi le paga? Come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto?"

Causa guasto di un passaggio a livello (competenza RFI), riferisce il Comitato, ritardi e soppressioni dei treni:

19580 delle 06:40, ritardo 65 minuti Treno 19591 delle 07:04, soppresso

19584 delle 07:18, soppresso a Vergato Treno 19595 delle 08:04, ritardo di 31 minuti

19586 delle 07:50, ritardo di 22 minuti Treno 19603 delle 10:04, ritardo di 31 minuti

19600 delle 16:22, ritardo di 24 minuti

19617 delle 13:37, ritardo di 28 minuti Treno 19626 delle 14:22, ritardo di 38 minuti

19619 delle 14:04, ritardo di 53 minuti (forse soppresso)

19623 delle 15:04, ritardo di 30 minuti

Soppressi diversi treni da Marzabotto

"I viaggiatori del treno 19584 delle 7:18 ci hanno pregato di ricordare che oggi hanno impiegato 2 ore per arrivare a Bologna, alle 9.14, stipati all’inverosimile sul primo treno che è riuscito a superare l’ennesimo guasto di una linea lasciata allo sbando e non possiamo non pubblicare i commenti inviati oggi dai pendolari frustrati e furibondi".

I racconti dei pendolari

"Sono dovuta andare in stazione a prendere mia figlia e una sua amica" racconta un genitore "ho parlato con i professori presenti che mi hanno detto di portarle a casa, ma il ritardo a scuola è stato comunque assegnato". "Il ritardo al lavoro mi è stato decurtato, chi pensa a tutti noi? Ci vanno di mezzo solo le persone che lavorano e studiano" fanno notare i lavoratori, oppure "pensare che da settembre mia figlia dovrà fare la pendolare mi viene già l'angoscia".

"È veramente una situazione vergognosa - è un altro commento - Io non ho più il coraggio di prendere il treno, per paura di ritardi e cancellazioni, considerato anche che avrei una coincidenza da prendere e se tardo dieci minuti è un problema. Soprattutto la sera, quando dopo una certa ora non ci sono più treni e non ho nessuno che abbia la possibilità di venirmi a prendere a Bologna.Mi chiedo come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto".

"Questi commenti - continua Giusti - fanno capire come sia svanita la fiducia dei pendolari nei confronti del trasporto ferroviario regionale e che tanti stanno ritornando a utilizzare l’automobile estremamente più costosa, ma affidabile perché sanno che nessuno li risarcirà dei disservizi subiti".

"Il Comitato non chiede come siamo arrivati a questo punto - spiega il portavoce - perché è l’inevitabile epilogo delle cattive scelte che denunciamo da anni, ma i nostri interlocutori sembrano essere sordi alle urla di sdegno dei pendolari, così come sappiamo che dal 9 giugno potrà solo andar peggio perché i politici cittadini hanno deciso che i treni della linea Porrettana dovranno andare fino a Pianoro anche se le infrastrutture non sono state

sufficientemente potenziate e non ci resterà che tornare alle nostre auto, alla faccia della mobilità sostenibile,

che vale solo per la città ma non per l’Appennino condannato a subire le scelte e le priorità di altri".