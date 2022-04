Caos sul treno regionale per Imola: "Il capotreno chiede di scendere, pessimo biglietto da visita"|VIDEO

Che fosse un evento sentito e partecipato si sapeva. Dalla mattinata tantissimi appassionati e turisti stanno raggiungendo Imola e poi l'autodromo per assistere al ritorno della Formula 1: "Il treno regionale veloce per Ravenna in partenza da Bologna è stipato, i capotreno stanno chiedendo di scendere e prendere il treno successivo perché 'il convoglio non è in condizioni di sicurezza'" quindi in ritardo.

La segnalazione arriva da un nostro lettore, Sergio Franceschini 38 anni, che accompagna anche il fratello disabile: "Abbiamo cercato di fare la cosa meno inquinante evitando auto, casello, coda, pedaggio, parcheggi e strade chiuse, già le monoposto inquinano, almeno tamponiamo l'impatto, vranno anche potenziato le corse ma questo è il risultato. Almeno con questo convoglio è andata così. a motor valley, il Made in Italy? Pessimo biglietto da visita per turisti stranieri che riempiono questo treno".

Traffico intenso anche in autostrada con coda in uscita a Imola. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Faenza. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Castel San Pietro.