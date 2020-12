Treni, la Regione rimborsa i pendolari: come funziona

Un contributo ai pendolari che utilizzeranno Mi Muovo Tutto Treno, la card che consente di integrare i servizi dei treni regionali con quelli Alta Velocità. La Regione rimborserà agli abbonati residenti in Emilia-Romagna una quota del prezzo pagato, variabile a seconda del percorso.



"In questo modo- spiega l’assessore regionale alla Mobilità Andrea Corsini- aumentano le possibilità di trasporto per i pendolari, in particolare sulla tratta Rimini-Bologna dove, a causa della compresenza di varie categorie di treni e su più direttrici, risulta difficoltoso incrementare il servizio esclusivamente regionale. Grazie al contributo della Regione, sarà quindi possibile l’utilizzo all'occorrenza, di treni di categoria superiore a prezzi favorevoli (Freccia Bianca e Intercity), per i cittadini che si muovono ogni giorno su distanze medio-lunghe".

È questa in sintesi la novità proposta ai pendolari da "Mi Muovo Tutto Treno", l'agevolazione riservata ai possessori di un abbonamento mensile e annuale a tariffa regionale ordinaria. Misura che non si applica agli abbonamenti annuali a tariffa scontata per studenti. In sostanza, gli abbonati ferroviari mensili ed annuali a tariffa regionale, con origine e/o destinazione in Emilia-Romagna, potranno così abbinare al loro abbonamento la card Mi Muovo Tutto Treno annuale o mensile.

Il costo della card è di 110 euro fino a 40 Km (11 euro la versione mensile), 140 euro da 41 a 125 Km (14 euro mensile), 170 euro oltre 125 Km (17 euro mensile). La Carta riporta la tratta su cui si può viaggiare (la stessa del proprio abbonamento) sui treni Intercity (IC), FrecciaBianca (FB), in 2^ classe. Per poter accedere al treno, è necessario prenotare gratuitamente il posto. A bordo treno la Carta deve essere esibita insieme all’abbonamento e al documento di identità.

Dal primo gennaio 2021 inoltre Trenitalia non emetterà più l’abbonamento Freccia Bianca per residenti scontato del 20%. Chi invece a partire dal 2021 si trovasse ad avere a disposizione per le proprie necessità di pendolare solo treni di categoria Freccia Argento sulla linea convenzionale Rimini-Bologna-Milano potrà acquistare mensilmente l’abbonamento di Trenitalia AV con “estensione regionale”, al costo maggiorato del 5% per poter utilizzare, sulla medesima tratta, anche i treni regionali oltre che i Freccia Bianca e gli Intercity.

Come funziona il rimborso regionale

La Regione rimborserà agli abbonati residenti in Emilia-Romagna una quota del prezzo pagato. Il rimborso sarà di una quota variabile a seconda della lunghezza del percorso: da 0 a 50 (Bologna-Modena) km, rimborso del 25%; da 51 a 70 km, rimborso del 30% (Bologna-Forlì); da 71 a 110 km, rimborso del 40%(Bologna-Parma, Milano-Piacenza); da 111 a 999 km, rimborso del 45% (Piacenza-Bologna, Rimini-Bologna.) Sono esclusi dal rimborso gli abbonamenti sulle tratte Alta Velocità Bologna-Milano, Reggio Emilia-Milano, Bologna-Reggio Emilia e viceversa.

I rimborsi saranno gestiti da FER. La procedura di rimborso avrà le stesse modalità già sperimentate per gli abbonati AV Bologna – Firenze.

Al momento è possibile acquistare l’abbonamento esclusivamente presso le biglietterie, le agenzie di viaggio e presso le biglietterie self presenti nelle stazioni, ma Trenitalia sta lavorando per dare la possibilità di acquistare il titolo anche sugli altri canali.

Con l’acquisto dell’abbonamento AV con “estensione regionale” al momento non è compreso il Mi Muovo anche in città; la Regione valuterà la possibilità per l’utente di fare una integrazione meno onerosa per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto autobus urbano.