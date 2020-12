Investimento sui binari, traffico sospeso: treni in ritardo e cancellazioni, attivati bus sostitutivi

Sulla linea Milano-Biologna, il traffico è sospeso dalle ore 7 circa per l'investimento di una persona a Sant'Ilario d'Enza con l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti.

Tranitalia rende noto che è stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Parma e Reggio Emilia per i collegamenti Regionali. Maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti per i treni in viaggio.

Treni direttamente coinvolti:

• FA 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15)

• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Taranto (18:26)

• RV 3904 Ancona (5:35) - Piacenza (10:13)

• RV 4008 Igea Marina (5:43) - Milano Centrale (10:45)

• RV 3907 Piacenza (6:49) - Ancona (11:16)

• RV 2460 Bologna Centrale (6:58) - Milano Centrale (9:50)

• RV 2067 Voghera (7:02) - Rimini (11:20)

• RV 2455 Milano Centrale (7:20) - Bologna Centrale (10:10)

• RV 3911 Piacenza (8:49) - Ancona (13:53)

• R 2070/2071 Ravenna (5:03) - Genova Brignole (10:24)

• R 17410 Bologna Centrale (8:50) - Parma (10:01)

• R 17409 Parma (9:58) - Bologna Centrale (11:10)

Treni parzialmente cancellati:

• RV 3902 Ancona (4:45) - Piacenza (9:10): limitato a Bologna Centrale (7:26)

• R 17406 Bologna Centrale (6:50) - Parma (8:01): limitato a Reggio Emilia (7:39)

• R 17425 Piacenza (6:56) - Bologna Centrale (8:42): limitato a Parma (7:35)

• R 17405 Parma (7:17) - Bologna Centrale (8:14): origine da Reggio Emilia (7:33)

Treno cancellato:

• R 17407 Parma (7:55) - Bologna Centrale (9:10)