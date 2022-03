Bug informatico circolazione ferroviaria: cancellazioni e treni in ritardo fino a 5 ore

Da questa mattina ed è in via di risoluzione un problema sulla rete ferroviaria italiana ha creato disagi e ritardi su diversi nodi, Bologna compresa. Un bug informatico in parte risolto dagli interventi tecnici ha coinvolto il sistema del traffico, ripristinato a ora di pranzo.

Treni coinvolti

Treni direttamente coinvolti che hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 300 minuti:

• ICN 770 Trieste Centrale (19:50) - Roma Termini (6:35)

• ICN 797 Torino Porta Nuova (20:30) - Salerno (10:50)

• ICN 798 Salerno (20:38) - Torino Porta Nuova (9:20)

Treni direttamente coinvolti che hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti:

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (11:27)

• FR 9300 Perugia (5:24) - Torino Porta Nuova (10:10)

• FR 9605 Bergamo (5:45) - Napoli Centrale (11:03)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06)

• FR 9524 Salerno (7:44) - Milano Centrale (13:50)

• ICN 1524 Reggio Calabria Centrale (21:43) - Torino Porta Nuova (16:25)

• R 18744 Chiusi (7:09) - Firenze Santa Maria Novella (9:18)

Treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti:

• FR 9606 Napoli Centrale (5:00) - Milano Centrale (9:24)

• FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:10)

• FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) - Roma Termini (9:30)

• FR 9303 Milano Centrale (5:45) - Roma Termini (10:35)

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:33)

• FR 9301 Mantova (6:00) - Roma Termini (9:35)

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02)

• FR 9610 Roma Termini (7:20) - Milano Centrale (10:35)

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) - Reggio Calabria Centrale (18:48)

• FA 8300 Benevento (5:54) - Roma Termini (7:45)

• FA 8502 Roma Termini (6:50) - Bolzano (11:51)

• IC 580 Terni (5:05) - Milano Centrale (12:15)

• RV 4095 Chiusi (5:25) - Roma Termini (7:13)

• RV 4150 Roma Termini (5:47) - Ancona (9:40)

• RV 4097 Terontola (6:00) - Roma Termini (8:14)

• RV 4099 Firenze Santa Maria Novella (6:40) - Roma Tiburtina (10:49)

• RV 4096 Roma Termini (7:02) - Firenze Santa Maria Novella (10:48)

• R 21024 Napoli Centrale (4:00) - Roma Tiburtina (6:20)

• R 20621 Orte (4:16) - Fiumicino Aeroporto (6:33)

• R 18734 Chiusi (5:00) - Firenze Santa Maria Novella (7:05)

• R 20625 Orte (5:01) - Fiumicino Aeroporto (7:18)

• R 20627 Orte (5:31) - Fiumicino Aeroporto (7:48)

• R 20521 Fiumicino Aeroporto (5:57) - Orte (8:10)

• R 18935 Firenze Santa Maria Novella (6:32) - Borgo San Lorenzo (7:49)

• R 21049 Roma Tiburtina (6:55) - Napoli Centrale (10:13)

• R 20581 Fiumicino Aeroporto (7:27) - Poggio Mirteto (9:05)

• R 18823 Pistoia (7:56) - Firenze Campo Marte (8:52)

• R 20615 Monterotondo (8:09) - Viterbo Porta Romana (10:44)

• R 18747 Firenze Santa Maria Novella (8:15) - Arezzo (9:49)

• R 18753 Firenze Santa Maria Novella (10:22) - Arezzo (11:52)

Treni instradati sul percorso alternativo tra Roma e Firenze via Pisa con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti:

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:33)

• FR 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34)

Treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti:

• FR 9514 Taranto (5:27) - Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

• IC 584 Trieste Centrale (7:21) - Roma Termini (15:35)

• RV 4098 Roma Termini (9:02) - Firenze Santa Maria Novella (12:50)

• RV 4103 Firenze Santa Maria Novella (11:14) - Roma Termini (14:48)

• R 18832 Firenze Campo Marte (10:30) - Prato Centrale (10:58)

• R 18952 Borgo San Lorenzo (10:43) - Firenze Santa Maria Novella (12:04)

• R 18833 Prato Centrale (11:12) - Montevarchi Terranuova (12:45)

• R 18756 Arezzo (12:08) - Firenze Santa Maria Novella (13:38)

• R 18761 Firenze Santa Maria Novella (12:22) - Chiusi (14:37)

• R 18956 Borgo San Lorenzo (12:43) - Firenze Santa Maria Novella (14:04)

Treno parzialmente cancellato, instradato sul percorso alternativo tra Pisa Centrale e Roma Termini via Grosseto con un maggior tempo di percorrenza di 50 minuti:

• FA 8583 Genova Piazza Principe (5:53) - Fiumicino Aeroporto (10:22): limitato a Roma Termini (10:43)

I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare da Pisa Centrale il treno RV 4014 in partenza alle ore 7:38 e in arrivo alle ore 8:38.

I passeggeri diretti a Fiumicino Aeroporto possono utilizzare da Roma Termini i primi treni Regionali utili.

Treno instradato sul percorso alternativo tra Pisa Centrale e Roma Termini via Grosseto con un maggior tempo di percorrenza di 50 minuti:

• FA 8551 Genova Piazza Principe (7:38) - Roma Termini (12:56)

I passeggeri possono utilizzare da Pisa Centrale il treno R 18282 in partenza alle ore 9:54 e in arrivo a Firenze Santa Maria Novella alle ore 11:08.

I passeggeri in partenza da Firenze Campo Marte possono utilizzare i primi treni Regionali utili fino a Roma Termini.

Treni parzialmente cancellati:

• FR 9512 Napoli Centrale (5:45) - Milano Centrale (10:50): origine da Roma Termini (7:10), i passeggeri da Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9516 in partenza alle ore 6:40 e in arrivo a Roma Termini alle ore 7:55

• FR 9508 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:03): origine da Firenze Santa Maria Novella (7:55), i passeggeri in partenza da Roma Termini possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia

• FR 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34): origine da Firenze Santa Maria Novella (8:20)

• FR 9466 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00): limitato a Venezia Mestre (8:19), i passeggeri possono proseguire con il treno FR 9409 in partenza da Venezia Mestre alle ore 8:40 e in arrivo a Roma Termini alle ore 12:25

• FR 8503 Bergamo (8:00) - Roma Termini (13:05): limitato a Verona Porta Nuova (9:24)

• IC 531 Perugia (6:40) - Roma Termini (8:55): limitato a Orte (8:16), i passeggeri da Orte possono proseguire fino a Roma Termini con i primi treni Regionali utili

• IC 534 Roma Termini (7:50) - Ancona (11:25): origine da Orte (8:30), i passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni Regionali utili fino a Orte

• IC 588 Roma Termini (10:22) - Trieste Centrale (18:42): origine da Orte (11:02)

• EN 295 München Hauptbahnhof (20:10) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (10:45): limitato a Bologna Centrale (5:43)

• RV 4093 Chiusi (4:00) - Roma Termini (5:50): limitato a Orte (5:03)

• RV 4070 Foligno (5:30) - Firenze Santa Maria Novella (8:35): limitato a Figline Valdarno (8:08)

• RV 4094 Roma Termini (6:06) - Firenze Santa Maria Novella (9:52): limitato a Arezzo (8:43)

• RV 4120 Chiusi (6:22) - Firenze Santa Maria Novella (7:58): limitato a Arezzo (7:07)

• RV 4510 Roma Termini (6:57) - Foligno (8:50): origine da Terni (8:01)

• RV 4073 Firenze Santa Maria Novella (8:02) - Foligno (11:00): origine da Arezzo (9:13)

• RV 4101 Firenze Santa Maria Novella (9:04) - Roma Termini (12:45): limitato a Orte (11:53), i passeggeri possono proseguire con il treno R 4725 in partenza da Orte alle ore 13:13 e in arrivo a Roma Termini alle ore 13:55.

• RV 4075 Firenze Santa Maria Novella (9:48) - Terontola (11:21): origine da Figline Valdarno (10:13)

• RV 4105 Firenze Santa Maria Novella (13:14) - Roma Termini (17:05): origine da Arezzo (14:17)

• R 18730 Arezzo (4:27) - Firenze Santa Maria Novella (5:55): limitato a Pontassieve (5:29)

• R 18731 Firenze Santa Maria Novella (5:00) - Arezzo (6:17): origine da Pontassieve (5:20)

• R 20690 Roma Tiburtina (5:01) - Fiumicino Aeroporto (5:48): origine da Roma Ostiense (5:17)

• R 18930 Borgo San Lorenzo (5:02) - Firenze Santa Maria Novella (6:04): limitato a Pontassieve (5:36)

• R 18931 Firenze Santa Maria Novella (5:15) - Borgo San Lorenzo (6:30): origine da Pontassieve (5:37)

• R 18820 Arezzo (5:28) - Prato Centrale (7:22): limitato a Pontassieve (6:30)

• R 18944 Borgo San Lorenzo (7:51) - Firenze Santa Maria Novella (9:07): limitato a Rufina (8:26)

• R 17858 Firenze Campo Marte (6:02) - Prato Centrale (6:40): origine da Firenze Rifredi (6:13)

• R 18826 Chiusi (6:02) - Pistoia (8:38): limitato a Prato Centrale (8:16)

• R 17803 Bologna Centrale (6:08) - Firenze Campo Marte (8:16): limitato a Prato Centrale (7:20)

• R 18739 Firenze Santa Maria Novella (6:24) - Arezzo (7:54): origine da Pontassieve (6:47)

• R 20633 Orte (6:31) - Fiumicino Aeroporto (8:48): limitato a Roma Ostiense (8:13)

• R 18740 Arezzo (6:45) - Firenze Santa Maria Novella (8:20): limitato a Firenze Campo Marte (8:12)

• R 20557 Poggio Mirteto (6:56) - Fiumicino Aeroporto (8:33): origine da Monterotondo (7:17)

• R 20611 Monterotondo (7:09) - Cesano (8:50): limitato a La Storta (8:37)

• R 18742 Arezzo (7:17) - Firenze Santa Maria Novella (8:47): limitato a San Giovanni Valdarno (7:51)

• R 18745 Firenze Santa Maria Novella (7:34) - Chiusi (9:43): origine da Arezzo (8:55)

• R 18939 Firenze Santa Maria Novella (7:55) - Borgo San Lorenzo (9:10): origine da Rufina (8:30)

• R 17816 Firenze Campo Marte (8:32) - Bologna Centrale (10:20): origine da Prato Centrale (9:08)

• R 18749 Firenze Santa Maria Novella (9:22) - Arezzo (11:02): origine da San Giovanni Valdarno (10:21)

• R 18754 Arezzo (11:08) - Firenze Santa Maria Novella (12:38): limitato a San Giovanni Valdarno (11:42)

• R 18755 Firenze Santa Maria Novella (11:18) - Arezzo (12:50): origine da San Giovanni Valdarno (12:13)

• R 18720 Roma Termini (13:02) - Terontola (15:40): origine da Orte (13:46), i passeggeri da Roma Termini possono utilizzare il treno R 4154 in partenza alle ore 13:22 e in arrivo a Orte alle ore 14:03.

Treni cancellati:

• FR 9608 Salerno (5:15) - Milano Centrale (10:00), i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9490 in partenza da Salerno alle ore 6:10 e in arrivo a Bologna Centrale alle ore 10:58, dove possono proseguire fino a Milano Centrale a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia

• FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34), i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9404 in partenza da Roma Termini alle ore 6:35 e in arrivo a Venezia Santa Lucia alle ore 10:34

• FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) - Napoli Centrale (9:13)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) - Napoli Centrale (10:33), i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9607 in partenza da Milano Centrale alle ore 7:00 e in arrivo a Napoli Centrale alle ore 11:33

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34), i passeggeri possono utilizzare il treno FR 9490 in partenza da Napoli Centrale alle ore 7:09 e in arrivo a Venezia Santa Lucia alle ore 12:34

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

• FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Roma Termini (8:35)

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Napoli Centrale (13:10)

• FR 9618 Roma Termini (8:50) - Milano Centrale (12:00)

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:50) - Napoli Centrale (15:03)

• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:10)

• FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30)

• FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40)

• FR 9623 Milano Centrale (10:58) - Napoli Centrale (15:33)

• FA 8588 Roma Termini (6:25) - Genova Piazza Principe (10:45)

• FA 8512 Vicenza (7:16) - Roma Termini (11:10)

• IC 581 Firenze Santa Maria Novella (5:45) - Roma Termini (8:20)

• RV 4539 Terni (5:30) - Roma Termini (6:35)

• RV 4118 Chiusi (5:45) - Firenze Santa Maria Novella (7:38)

• R 20391 Fara Sabina (5:35) - Fiumicino Aeroporto (7:03)

• R 89699 Firenze Santa Maria Novella (5:40) - Montevarchi (6:31)

• R 18733 Firenze Santa Maria Novella (5:30) - Chiusi (7:35)

• R 20627 Orte (5:31) - Fiumicino Aeroporto (7:48)

• R 20623 Monterotondo (5:32) - Fiumicino Aeroporto (6:48)

• R 18934 Borgo San Lorenzo (5:35) - Firenze Rifredi (6:45)

• R 4116 Arezzo (5:50) - Firenze Santa Maria Novella (6:45)

• R 18822 Arezzo (5:55) - Pistoia (8:08)

• R 18737 Firenze Santa Maria Novella (6:00) - Arezzo (7:29)

• R 18738 Arezzo (6:00) - Firenze Santa Maria Novella (7:29)

• R 20393 Fara Sabina (6:05) - Fiumicino Aeroporto (7:33)

• R 20704 Roma Tiburtina (6:08) - La Storta (7:12)

• R 18936 Borgo San Lorenzo (6:08) - Firenze Santa Maria Novella (7:26)

• R 20607 Monterotondo (6:09) - Cesano (7:46)

• R 18828 Arezzo (6:20) - Prato Centrale (8:25)

• R 18984 Borgo San Lorenzo (6:30) - Firenze Campo Marte (7:10)

• R 18938 Borgo San Lorenzo (6:32) - Firenze Santa Maria Novella (7:51)

• R 20395 Fara Sabina (6:35) - Fiumicino Aeroporto (8:03)

• R 20609 Monterotondo (6:39) - Cesano (8:16)

• R 20594 Roma Ostiense (6:46) - Monterotondo (7:26)

• R 20523 Fiumicino Aeroporto (6:57) - Orte (9:10)

• R 18986 Borgo San Lorenzo (6:59) - Firenze Campo Marte (7:42)

• R 18741 Firenze Santa Maria Novella (7:08) - Arezzo (8:34)

• R 20461 Fiumicino Aeroporto (7:12) - Fara Sabina (8:42)

• R 18942 Borgo San Lorenzo (7:23) - Firenze Santa Maria Novella (8:44)

• R 18937 Firenze Santa Maria Novella (7:25) - Borgo San Lorenzo (8:42)

• R 18821 Firenze Rifredi (7:32) - Montevarchi (8:37)

• R 20463 Fiumicino Aeroporto (7:42) - Fara Sabina (9:12)

• R 4092 Arezzo (7:45) - Firenze Santa Maria Novella (8:52)

• R 18746 Chiusi (7:52) - Firenze Santa Maria Novella (9:32)

• R 20525 Fiumicino Aeroporto (7:57) - Fara Sabina (9:25)

• R 18988 Borgo San Lorenzo (8:01) - Firenze Campo Marte (8:48)

• R 18830 Arezzo (8:20) - Prato Centrale (10:16)

• R 4536 Roma Tiburtina (8:25) - Terni (10:04)

• R 18825 Prato Centrale (8:35) - Firenze Campo Marte (9:14)

• R 18946 Borgo San Lorenzo (8:43) - Firenze Santa Maria Novella (10:04)

• R 18941 Firenze Santa Maria Novella (8:55) - Borgo San Lorenzo (10:10)

• R 18750 Arezzo (9:16) - Firenze Santa Maria Novella (10:52)

• R 18827 Prato Centrale (9:22) - Firenze Campo Marte (10:07)

• R 18943 Firenze Santa Maria Novella (9:52) - Borgo San Lorenzo (11:10)

• R 18829 Prato Centrale (10:27) - Firenze Campo Marte (10:52)

• R 18945 Firenze Santa Maria Novella (10:52) - Borgo San Lorenzo (12:10)