Treni in ritardo causa danni maltempo nel bolognese

Continuano dal primo pomeriggio di ieri i disagi lungo i binari a causa dei danni causati dal maltempo nel bolognese.

Sulla linea Bologna-Pistoia il traffico è rallentato, in corso l'intervento dei tecnici. L'ultimo aggiornamento di Trenitalia a metà del pomeriggio di oggi, 24 novembre, vede i treni Regionali con ritardi fino a 30 minuti e possibili cancellazioni e limitazioni di percorso.

Disagi per chi viaggia in treno anche sulla linea Bologna-Milano: il traffico è rallentato in entrambe le direzioni, per interventi tecnici in corso dal primo pomeriggio odierno. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti (ultimo aggiornamento ore 16.30 circa).