Treni in ritardo fino a 200 minuti, traffico in lieve ripresa

Il traffico è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici sulla linea ferroviaria per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione nei pressi di Bologna. Fortissimi già dalle prime ore della mattina i disagi, con treni in ritardo fino a 200 minuti.

"I treni InterCity e Regionali possono subire deviazioni, cancellazioni o limitazioni di percorso", comunica Trenitalia.

"I treni Alta Velocità possono essere instradati sul percorso alternativo via Bologna San Ruffillo, dove fermano anzichè a Bologna Centrale AV. I passeggeri da e per Bologna Centrale AV possono utilizzare i primi treni Regionali utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia".

Il treno IC 583 Milano Centrale (6:50) - Napoli Centrale (16:50) è instradato sul percorso alternativo via Bologna San Ruffillo, dove ferma anziché a Bologna Centrale. I passeggeri da e per Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni Regionali utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni della linea Bologna - Ancona instradati sul percorso alternativo con fermata a San Lazzaro di Savena anzichè a Bologna Centrale:

• IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40)

• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55)

• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40)

I passeggeri da e per Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni Regionali utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 1962 Siracusa (13:35) - Milano Centrale (11:20) oggi termina la corsa a Bologna Centrale alle ore 8:02.

I passeggeri diretti a Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza e Milano Centrale possono proseguire il viaggio con il treno IC 580 Foligno (5:59) - Milano Centrale (12:15).

Tutti i treni in ritardo

Treni Alta Velocità e InterCity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:50)

• FR 9516 Battipaglia (5:30) - Torino Porta Nuova (13:20)

• FR 9508 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:25)

• FR 9304 Napoli Centrale (6:00) - Bardonecchia (13:56)

• FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (11:10)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9490 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (6:50) - Salerno (14:06)

• FR 9515 Milano (6:55) - Sapri (14:40)

• FR 9512 Roma Termini (7:10) - Milano Centrale (11:05)

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:30) - Napoli Centrale (14:08)

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:48)

• FR 9583 Torino Porta Nuova (7:40) - Reggio Calabria Centrale (18:48)

• FR 8803 Milano Centrale (7:50) - Bari Centrale (15:30)

• FR 8503 Bergamo (8:00) - Roma Termini (13:05)

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:30) - Napoli Centrale (15:03)

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:00) - Lecce (18:50)

• FR 9527 Milano (9:55) - Salerno (16:06)

• FA 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (10:05)

• FA 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

• IC 580 Foligno (5:59) - Milano Centrale (12:15)

• IC 583 Milano Centrale (6:50) - Napoli Centrale (16:50)

• IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40)

• IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55)