Guasto sulla Venezia-Bologna: treni in ritardo fino a 30 minuti

I treni sulla linea Venezia - Bologna stanno subendo ritardi dalle ore 7:40 per un guasto alla linea, tra Padova Campo Marte e Terme Euganee. Come fa sapere Trenitalia,, il traffico è ancora rallentato, con maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti per i treni in viaggio, ed è in corso l'intervento dei tecnici

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9466/9467 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00)

• FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03)

• IC 584/585 Trieste Centrale (5:21) - Roma Termini (15:35)

• RV 3965 Venezia Santa Lucia (7:40) - Bologna Centrale (9:46)

• RV 3966 Bologna Centrale (8:12) - Venezia Santa Lucia (10:20)

• RV 3967 Venezia Santa Lucia (8:40) - Bologna Centrale (10:48)

• RV 3970 Bologna Centrale (9:12) - Venezia Santa Lucia (11:20)

• RV 3997 Venezia Santa Lucia (9:40) - Bologna Centrale (11:46)

• R 17017 Venezia Santa Lucia (6:51) - Rovigo (8:33)

• R 16957/16958 Legnago (6:56) - Padova (8:06)

• R 16732/16733/16968 Venezia Mestre (8:35) - Legnago (10:22)