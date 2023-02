Stazione, potenziato il servizio clienti dedicato ai treni regionali

Pianificare comodamente un viaggio o ricevere assistenza una volta partiti, ottenere informazioni sulle tipologie di biglietto e sulle offerte in corso, presentare una segnalazione o chiedere aiuto nel caso un oggetto personale venga dimenticato a bordo del treno.

Sono alcuni dei servizi offerti ai passeggeri dei treni regionali nel nuovo spazio di Trenitalia Tper, situato nell’ala ovest della stazione di Bologna Centrale. Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 21, con possibilità di estensione dell’orario in caso di necessità, si aggiunge al desk già presente in corrispondenza dei binari del Piazzale Ovest ed è il nuovo punto di riferimento per il rilascio della Carta Unica.

Grazie alla sinergia costante con la Regione Emilia-Romagna, che ha contribuito allo sviluppo del settore Assistenza, oggi sono complessivamente 35 le persone di Trenitalia Tper dedicate esclusivamente all’accoglienza e assistenza dei passeggeri.

Un team giovane – 34 anni l’età media – composto da 11 donne e 24 uomini, operativi principalmente a Bologna, ma anche a Milano Centrale (dove arrivano e partono alcune delle corse di Trenitalia Tper maggiormente utilizzate) e, specie in estate, a Rimini con possibilità di copertura di altre stazioni della costa.

La presenza degli operatori è prevista anche ai binari o a bordo di alcuni treni, con modalità flessibili e legate alle necessità contingenti. Inoltre, in caso di criticità, è prevista l’attivazione di punti di assistenza temporanei nelle stazioni direttamente coinvolte.

La nuova area Customer Care di Trenitalia Tper riserva uno spazio confortevole anche agli operatori, a garanzia di una migliore gestione delle pause e dei passaggi di consegne fra le squadre impegnate nel corso della giornata.