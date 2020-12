Trenitalia-Tper, sale a 84 il numero dei regionali: "Entro fine mese il rinnovo totale della flotta"

Sono 84 i nuovi treni regionali di Trenitalia Tper, 37 Rock doppio piano e 47 Pop mono piano, in servizio sui binari dell’Emilia Romagna. Lo rende noto Trenitalia che conferma: "Con la consegna all’inizio di dicembre del trentasettesimo Rock, sale al 98% la percentuale dei nuovi convogli previsti dal Contratto di Servizio siglato con la Regione Emilia-Romagna - inoltre - entro la fine di questo mese, con l’arrivo degli ultimi due treni doppio piano, si completerà in Emilia Romagna – prima regione in Italia - il rinnovo praticamente totale flotta".

Come riferisce l'azienda, sono già stati acquistati altri quattro Rock a 6 casse da oltre 700 posti a sedere, versione maxi di quelli a 4 e 5 casse già in servizio, che saranno consegnati nel corso del 2022: "Più efficienti e confortevoli, i nuovi convogli - progettati con tecnologie di ultima generazione - sono composti per il 97% di materiale riciclabile e consentono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni precedenti. Pensati per chi viaggia per lavoro ma anche per piacere, riservano spazi dedicati alle biciclette con possibilità di ricarica dei mezzi elettrici".

Avviata poco più di un anno fa, la nuova società Trenitalia Tper (70% Trenitalia – Gruppo FS Italiane e 30% Tper) si è aggiudicata la gara europea per il trasporto ferroviario regionale dell’Emilia–Romagna, con durata di 15 anni (rinnovabili per altri 7,5) che "ha permesso alla società di trasporto di investire oltre 600 milioni di euro nel potenziamento del servizio".

A Bologna nuova area manutenzione

"Trenitalia Tper ha investito circa 30 milioni di euro per la realizzazione della nuova area manutentiva dei Pop e Rock presso il proprio Impianto di Manutenzione Corrente a Bologna", fa sapre la società "in meno di un anno e mezzo sono stati realizzati secondo le più moderne concezioni 6 nuovi binari - estensione di capannoni esistenti - ed è attualmente in corso l’upgrading dei quattro binari già in uso. Questo lavoro imponente permetterà di offrire 10 postazioni avanzate per la manutenzione dei nuovi convogli, oltre a quelle per il lavaggio automatico e la sanificazione, con presidi manutentivi di Bologna oggi operativi tutti i giorni, 24 ore su 24".

"Il nuovo sito manutentivo rappresenta anche un interessante 'dietro le quinte' del trasporto ferroviario e, quando la situazione sanitaria lo consentirà, studenti, cittadini e appassionati potranno andarne alla scoperta in occasione degli Open Day che saranno organizzati da Trenitalia Tper".