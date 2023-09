"Una serie di bussi poi l'incendio. Qui, al Treno della Barca, continui episodi spiacevoli" | FOTO

"Verso mezzanotte una gran puzza di bruciato, poi sono arrivati vigili del fuoco, ambulanza e polizia, verso il treno". "Alcuni petardi lanciati sotto al treno, dalla parte con le impalcature, e ha preso fuoco tutto". "Io ho sentito un bel botto". " Così il racconto di alcuni residenti della zona che intorno alla mezzanotte sono stati allertati da una serie di detonazioni che hanno preceduto l'incendio registrato nell’area del cantiere Acer al 'Treno' della Barca, dove sono in corso i lavori di riqualificazione energetica del Superbonus 110%. Una serata di paura. In tanti ad essersi riversati in strada, fino alla fine delle operazioni di soccorso. Ora si contano i danni, non pochi come mostrano le immagini. E Serpeggia la preoccupazione per i ripetiti episodi di microcriminalità che si registrano nella zona.

I danni

Ancora in corso di accertamento la dinamica esatta dell'accaduto - come fa sapere Acer Bologna - aggiungendo che l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni riguardanti un giardinetto e la facciata prospiciente, che verranno riparati dall’impresa incaricata dei lavori che ha già attivato l’assicurazione di cantiere, così come il condominio ha attivato quella dello stabile.

Danneggiamenti e furti a ripetizione nella zona

“Purtroppo non è la prima volta che succedono questi spiacevoli eventi e dobbiamo spesso affrontare episodi di danneggiamento o furti”, commenta il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi che questa mattina si è recato sul posto per un sopralluogo insieme all’amministratore di condominio. La ditta esecutrice dei lavori al Treno ha infatti presentato nei mesi scorsi già tre denunce per furti di materiale edile, su cui stanno indagando le forze dell’ordine.

“L’appello è di lasciarci riqualificare il nostro patrimonio Unesco (Infatti il portico sotto al treno fa parte dei Portici patrimonio Unesco, ndr) di cui siamo orgogliosi, riqualificazione necessaria sia per migliorare il patrimonio sia per ottenere l’abbassamento delle bollette per gli utenti, privati e pubblici in quanto si tratta di un condominio misto”, prosegue Bertuzzi. “Per altro i lavori di efficientamento energetico in corso sono stati molto apprezzati dagli ispettori Unesco durante il sopralluogo fatto nei mesi scorsi. Ora siamo in dirittura d’arrivo e contiamo – salvo altri imprevisti come questo non dipendenti dalla nostra volontà – di terminare tutto entro il mese di ottobre”.

Progetto riqualificazione per l'area

Sulla zona del 'Treno', dal passato problematico tra degrado ed episodi di criminalità, è in atto un progetto di riqualificazione a 360 gradi voluto dal Comune di Bologna e cofinanziato dall’Unione europea, Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Città Metropolitane 2014 – 2020. L'obiettivo è contribuire a rigenerare la zona anche grazie alla presenza di nuove attività professionali legate all’arte, alla cultura e alla creatività intese come acceleratori di sviluppo.

I passaggi per raggiungere queste finalità sono stati avviati in aprile 2022 con un avviso pubblico promosso dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna rivolto a realtà che operano nell’ambito della creatività, dell’innovazione e della rigenerazione urbana. Obiettivo dell’avviso era assegnare gratuitamente sette locali situati al piano terra del Treno della Barca tra via Da Vinci e via Tommaseo per quattro anni e messi a disposizione del Comune di Bologna a seguito di un accordo quadro siglato con la proprietà Acer, che ha permesso al Comune di ristrutturali grazie ai fondi europei FESR del Pon Metro 2014-2020.

Come spiega il Comune, le nuove attività, con il loro insediamento, hanno l'intento di animare i luoghi in maniera quotidiana e continuativa, elemento fondamentale per l’inclusione sociale e il benessere di zona e di comunità nonché per lo sviluppo di condizioni socio economiche migliori con particolare riferimento alle fasce giovanili e alle aree periferiche della città.

(Video aprile 2022- Lepore illustra il progetto di qirualificazione della zona)