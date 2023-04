Treno deragliato, ancora lavori in corso: il punto su cancellazioni e limitazioni di percorso

A seguito del deragliamento del convoglio avvenuto giovedì 20 aprile nella stazione di Firenze Castello, la circolazione dei treni è tornata regolare sulla linea, con diverse riprogrammazioni. del servizio da oggi, lunedì 24 aprile, fino a venerdì 28.

Come rende noto Firenze Today, proseguono i lavori per il ripristino dell’infrastruttura (in particolare binari e traversine).

Per il ripristino completo dell’infrastruttura dovranno essere sostituiti alcuni scambi danneggiati dallo svio. Questo comporterà ancora per qualche settimana la riduzione dell’offerta commerciale sulla linea regionale Firenze-Prato.

I dettagli della programmazione sono visibili dal sito di Trenitalia.com.

Cosa è accaduto la notte del 20 aprile

Un carro del treno merci è uscito dai binari. Potrebbe essere stato la rottura di un asse di un carro. È una delle prime ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori. Secondo quanto si apprende questo avrebbe portato alla successiva inclinazione del convoglio, che prima di fermarsi ha causato danni ai sistemi elettrici, abbattendo alcuni tralicci della linea.

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo sull'incidente. Il convoglio è stato sequestrato dalla Polfer.