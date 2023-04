Treno deragliato sulla Firenze - Bologna: IL VIDEO

Le immagini del treno merci partito da Nola Interporto e diretto a Milano Segrate a Castello deragliato stanotte intorno alle 2:30 a Firenze. Il convoglio si trova bloccato alla stazione Zambra, all'altezza di via Doninzetti a Sesto Fiorentino , con 160 persone a bordo.

Gli utenti, spiega una nota della questura di Firenze, non possono essere evacuati perché il treno e fuori banchina. Sono in corso le procedure di soccorso della polizia di Stato.

Interessato - fa sapere una nota di Trenitalia - "un treno di altra Impresa Ferroviaria. L'evento non ha provocato conseguenze per le persone, ma l'infrastruttura ha riportato importanti danni".

Richiesto l'intervento di un mezzo di soccorso e dei tecnici per consentire la ripresa della circolazione ferroviaria, che ha registrato pesanti ritardi con gravi ripercussioni anche sull'utenza in partenza da e per Bologna .