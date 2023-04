Dopo i disagi per il treno deragliato a Firenze ieri notte, Fs comunica che è ripresa, con i primi treni del mattino, la completa circolazione anche sui binari della linea convenzionale dove transitano treni regionali, Intercity e merci.

Già ripristinata, dalle 11.30 di ieri 20 aprile, la circolazione dei treni AV tra Firenze e Bologna, nove ore dopo lo svio di un carro merci che ne aveva provocato l'interruzione. Il lavoro dei tecnici di RFI, avviato dopo la rimozione del carro sviato, ha permesso di ripristinare le condizioni per riavviare la circolazione seppur con una piccola riduzione dell'offerta.

Nel periodo di interruzione fra Prato e Firenze della linea convenzionale, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus per garantire la mobilità e un servizio spola con Frecciarossa fra Bologna e Firenze per i passeggeri degli Intercity coinvolti. Per tutta la giornata di ieri Trenitalia, Trenitalia Tper e RFI hanno potenziato l’assistenza nelle stazioni e a bordo treno grazie anche al contributo del personale degli uffici.

Disagi in stazione

I lunghi ritardi per il deragliamento del treno merci all'altezza della stazione di Firenze Castello, che ha provocato anche la cancellazione di alcune tratte, sta causando disagi anche in stazione, dove è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto da parte del personale di Trenitalia. Nella sala di attesa della stazione ad alta velocità i passeggeri stanno chiedendo informazioni per capire come e quando potranno partire. "Noi dovevamo andare a Torino con il treno delle 9,51 ma purtroppo ci siamo trovati questa sorpresa. Ora non sappiamo quando tempo dovremo attendere prima di riuscire a partire", ha raccontato all'Ansa un uomo che sta viaggiando con sua moglie.

Assoutenti: "Bene Trenitalia, informazione tempestiva"

Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi apprezza lo sforzo del gruppo Ferrovie dello Stato per attutire il più possibile i ritardi per i viaggiatori e i problemi causati dal deragliamento. “Ringraziamo Trenitalia per averci informato tempestivamente circa l'impegno di garantire con ogni mezzo possibile i diritti dei passeggeri coinvolti nei pesanti disagi odierni e chiediamo a NTV di fare altrettanto. Nel contempo segnaliamo alle autorità competenti la necessità di aprire un focus sul settore del trasporto merci in Italia, troppo spesso al centro di incidenti che generano ripercussioni enormi sull’intera rete”, sottolinea Truzzi.